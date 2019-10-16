Законопроект Совфеда запретит домашним насильникам приближаться к своим жертвам

До 1 декабря комитет Совфеда по социальной политике внесет в Госдуму законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом сообщила первый зампред комитета Инна Святенко на круглом столе, посвященном закону о семейно-бытовом насилии.

Член комитета Госдумы по образованию и науке Татьяна Касаева заявила о намерении утвердить законом термин «защитное предписание». Предлагается разделить его на два вида: предписание в чистом виде и судебное защитное предписание, передает ТАСС.

Накануне одна из авторов законопроекта, сооснователь Сети взаимопомощи для женщин Алена Попова пояснила на своей странице в Facebook, что документ потребует выдавать охранный ордер жертвам насилия сразу на месте при обращении в полицию, а не по процедуре КоАП в течение 30 дней. Эта норма запретит абьюзеру приближаться к своей жертве на определенное расстояние.

Также авторы законодательной инициативы планируют прописать в документе реабилитационные меры по отношению к жертвам семейно-бытового насилия и определить порядок психологической работы с самими насильниками.

Законом планируют скоординировать деятельность разных государственных служб для профилактики домашнего насилия. Касаева сделала акцент на том, что помимо женщин от домашнего насилия часто страдают дети, пожилые родственники и граждане с инвалидностью.

В феврале 2017 года Владимир Путин подписал закон о декриминализации впервые нанесенных побоев в отношении близких родственников. С тех пор это преступление признается административным правонарушением и карается штрафом или арестом на 10–15 суток.