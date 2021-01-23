В Поволжье сельчанку оштрафовали на 500 рублей за крики во время избиения мужем

В селе Зольном под городом Жигулевском в Самарской области второй по счету суд отказался отменять штраф для жертвы домашнего насилия. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в ночь на 17 мая 2020 года. Полицейские прибыли по звонку соседей к семейству Салдиных, поскольку супруга кричала из-за побоев мужа. Sobesednik.ru писал об этом случае полгода назад: мужчина морил голодом и детей, и жену. Последнюю периодически избивал.

Видеосвидетельства говорят о кровавых ранах и больших синяках на теле женщины, в том числе на лице и шее. Против отца свидетельствовали и дети. По их словам, папа закрывался на кухне, где варил сосиски и ел их, пока дети и жена оставались голодными.

Ольгу Салдину сначала отказывались принять в больницу Жигулевска, а при поступлении у нее остановилось сердце. Ее удалось реанимировать.

Полицейским пришло в голову составить против жертвы насилия протокол о нарушении тишины в ночное время. Штраф по статье КоАП составил 500 рублей. Оба суда признали факт насилия при нарушении тишины отговоркой.

Ситуация в семье дошла до федерального телевидения. Супруги оказались на передаче Первого канала «Пусть говорят», где Алексей Салдин «оправдывался», что бил Ольгу ладонью, а не кулаками, пишет «Волга Ньюс».

Ольга Салдина во время эфира заявила, что не хочет, чтобы Алексей оказался в тюрьме, но так же не хочет, чтобы какая-то другая женщина терпела от него то же самое. Сама она намерена переехать с детьми в Самару. У женщины два высших образования, она работала преподавателем английского языка в школе, но со временем возникли проблемы с алкоголизмом.