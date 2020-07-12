В Поволжье супруг морил голодом и избивал супругу. Медики отказывали в помощи

В селе Зольное Самарской области полиция начала проверку по факту сообщения об издевательствах супруга над женой — Ольгой Салдиной. Об этом пишут «Такие дела».

По словам сестры пострадавшей Екатерины Заводской, истощенное тело своей родственницы они обнаружили 7 июля. Дверь в квартиру им открыла дочь, пока отец семейства спал.

«Она весила 35 килограмм. Он при любых попытках пойти на кухню и поесть, ее избивал. Только дочь украдкой могла принести ей воды и один раз “Доширак”. На Оле не было живого места. Гематомы по всему телу, ободран позвоночник, руки, ноги, голова, сломано ребро. В туалет он ее тоже не пускал», — рассказывает Екатерина.

По словам сестры, Ольгу сначала отказались принять в больнице Жигулевска, назвав ее «алкашкой». Доктора взялись за реабилитацию женщины только после обращения к главврачу Самарской области.

После курса лечения сестра планирует забрать Ольгу домой вместе с малолетними дочерью и сыном. Журналисты «Таких дел» направили запросы в СК Самарской области и местный департамент здравоохранения.