В Британии требуют дополнить закон о насилии статьей о несмертельном удушении

В Палате лордов рассмотрят поправку в закон о партнерском насилии, где хотят предусмотреть отдельную статью о несмертельном удушении, как о более тяжкой форме агрессии, пишет «Би-Би-Си».

Отдельные статьи по этому составу уже приняты в Австралии, Новой Зеландии и некоторых штатах США.

Участники правовой кампании в Британии настаивали на введении отдельного пункта для контроля дыхания еще в период, когда законопроект рассматривался в Палате общин, но там поправку не пропустили. Английские парламентарии считают, что закон и так достаточен для применения в описанной ситуации.

Юрист Центра правосудия в отношении женщин Ногах Оффер отмечает, что полицейские часто недооценивают тяжесть таких инцидентов: «Руководящие принципы Королевской прокуратуры гласят, что удушение может рассматриваться как фактическое телесное повреждение, что является более серьезным правонарушением. Но мы обнаруживаем, что полицейские рассматривают жалобы как обычное нападение, или дела закрываются без предъявления каких-либо обвинений».

Медицинский директор манчестерского Центра помощи пострадавшим от сексуализированного насилия Кэтрин Уайт поддерживает поправки. Она настаивает, что нельзя одинаково оценивать удушение, пощечины и удары. Кетрин Уайт отмечает, что среди смертельных покушений на женщин в 2018 году 29% были совершены именно с помощью удушения. При этом часто на жертве не остается следов насилия.

Кроме того, удушение ведет к отсроченным рискам инсульта и иным проблемам со здоровьем.

Ранее директор центра «Насилию.нет» (признан Минюстом «иностранным агентом») Анна Ривина отмечала в фильме Регины Тодоренко, что именно попытка задушить становится индикатором того, что мужчина, вероятнее всего, вскоре убьет партнершу.

Напомним, в России на протяжении нескольких лет не могут принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. По указанным преступлениям чаще всего инкриминируется статья о побоях. Несколько лет назад президент Владимир Путин подписал закон, который выводит однократные побои в отношении родственников из Уголовного кодекса в КоАП.

Также в конце 2020 года в России принят закон о клевете, предусматривающий уголовную ответственность за недоказанные обвинения в преступлениях против половой неприкосновенности.