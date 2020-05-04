Доход от нового фильма Тодоренко обещали передать фондам по борьбе с насилием

Телеведущая Регина Тодоренко после обвинений в оправдании домашнего насилия сняла фильм, посвященный этой проблеме.

Об этом сообщает «Дождь».

Напомним, широкий резонанс и всплеск возмущения вызвало недавнее интервью телеведущей, в котором она назвала «психологически больными» рассказывающих о проблеме насилия в семьях. «А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?» – заявила Тодоренко.

После этого журнал Glamour лишил телеведущую звания женщины года, сразу несколько компаний отказались от рекламных контрактов с ней.

Новый фильм Регины Тодоренко под названием «А что я сделала, чтобы помочь?» выложен на YouTube. В нем Регина Тодоренко беседует, в частности, с адвокатом Мари Давтян, правозащитницей Аленой Поповой, а также руководительницей фонда «Насилию.нет» Анной Ривиной.

В описании к ролику подчеркивается, что средства от монетизации видео будут направлены в организации по борьбе с домашним насилием.