23-летний отец в Крыму пытался выдать убийство дочери за отравление

Управление СКР по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 23-летнего отца, задушившего свою полуторагодовалую дочь крестиком на шее. Преступление произошло 3 января.

Мужчина пытался выдать смерть ребенка за отравление. На девочке действительно отсутствовали следы насильственной смерти, но после удалось установить, что смерть наступила в результате удушения.

Также выяснилось, что накануне мужчина, будучи пьяным, избивал девочку, ставил в угол. В результате, чтобы дочь перестала плакать, он схватил ее за ленточку, на которой держался крестик, и несколько раз затянул ее.

От алкоголизированного мужа постоянно доставалось и супруге, которую он заставил подтвердить силовикам версию, что девочка умерла от отравления угарным газом – якобы в доме была неисправная печка.

СКР намерен завести против мужчины дело по статье об убийстве малолетнего ребенка (часть 2 статьи 105 УК РФ). Вместе с этим будет оценена обстановка в семье и дана оценка действиям или бездействию служб профилактики.

Ранее в Госдуме возобновили работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, рассмотрение которого откладывали под предлогом пандемии.