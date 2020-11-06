Прятавшийся в лесу омский отчим не смог скостить срок за убийство пасынка

В Омске Пятый апелляционный суд общей юрисдикции не стал изменять приговор 31-летнему Владимиру Нетесе, который убил пасынка. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина ударил семилетнего школьника ремнем за то, что он неровно держит спину при выполнении домашнего задания за столом. Мальчик попытался отбежать от отчима, но тот схватил его за ворот рубашки и пояс штанов, начав трясти.

Когда ребенок перестал кричать, Нетеса кинул его на диван. Позже выяснилось, что ребенок умер от удушения.

Sobesednik.ru писал, что мужчина не сразу покинул место преступления. Сначала он уложил ребенка так, будто он спит. Но когда мать вернулась домой и обнаружила сына мертвым, Нетеса убежал из дома в домашней одежде и прятался в лесу неделю.

На него было заведено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, но позже оно было переквалифицировано на убийство малолетнего. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил его в силе, хотя омич настаивал, что не хотел убивать ребенка.