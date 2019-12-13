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Сожитель женщины неделю прятался в лесу после того, как убил ее семилетнего сына

Общество
18:01, 13 декабря 2019

В Омской области 30-летний мужчина из села Новологиново предстанет перед судом за убийство семилетнего сына своей сожительницы, пишет «Версия» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

10 сентября мужчина ударил ребенка ремнем из-за того, что ему не понравилась искривленная осанка, с которой школьник делал уроки. Мальчик, пытаясь убежать от отчима, споткнулся и упал. Мужчина поднял ревущего пасынка и начал сильно трясти, надеясь таким образом успокоить, а затем бросил ребенка на диван, после чего понял, что тот не дышит. Попытки сделать искусственное дыхание были безуспешными.

Пытаясь скрыть убийство, мужчина накрыл ребенка одеялом, будто школьник лег спать. Когда домой вернулась мать и обнаружила сына мертвым, мужчина сбежал в домашней одежде из дома и на протяжении недели прятался в лесу, но был задержан полицией.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Рубрика: Общество

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