Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия

С 7 февраля петербургский благотворительный фонд «Птицы» запустил программу помощи мужчинам, сталкивающимся с семейно-бытовым насилием. Об этом пишет портал «Утопия» со ссылкой на гендиректора фонда Наталию Никифорову.

Для работы линии помощи организован адрес в Телеграме @ptitsy_man, куда мужчина сможет написать с запросом на помощь. Консультанты организации предложат помощь.

Ссылаясь на исследование в журнале «Виктимология», Никифорова заявляет, что в России примерно 10-15% фактов семейного насилия совершается в отношении мужчин. В Европе этот показатель равен трети числа пострадавших.

Отмечается, что в партнерских отношениях мужчины чаще всего не обращаются за помощью и не уходят от супруги по причине стыда, страха потерять детей, желания сохранить семью и отрицания проблемы.

Часто нападения на мужчин происходят в процессе совместного распития алкогольных напитков.

Также виктимологи отмечают, в российском правоприменении пострадавшие мужчины часто рассматриваются со стороны правоохранителей как «жертвы второго сорта».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Госдуме возобновили работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия.