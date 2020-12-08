Фото: кадр из фильма «На острие»

Спасибо Усманову: Ходченкова поиграла в интриги в сборной России по фехтованию
Фото в статье: кадры из фильма "Ширли" / скриншоты с YouTube

"Ширли": сражение разумов и скрытый эротизм в истории о гениальной писательнице
Диего Марадона // фото: Global Look Press

Шуба, проигрыш Кадырову и неприличные жесты: История отношений Марадоны с Россией
Стоп-кадр: YouTube

"Кремль. Путину". Помогите лишившимся крова из-за Ирганайской ГЭС дагестанцам!
В центре внимания
Чубайс пост сдал... // фото: АГН "Москва"; в статье: Global Look Press
Чубайс – "своеобразный Навальный", а Куликов – очередной "человек в погонах"
Дмитрий Быков: Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью
"Вакцинация в России бессмысленна!": врач Ковальков о запрете алкоголя после прививки

Новости дня

08 декабря, вторник

[09:59]Журналисты НТВ, задержанные в Турции из-за сюжета о дронах, прилетели в Москву
[09:48]Весь 2021 год в школах для каждого класса будет предусмотрен отдельный кабинет
[09:12]Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия
[08:14]Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря

07 декабря, понедельник

[18:51]В Петербурге арестован политолог Валерий Соловей
[17:57]Псковский активист добивался назначения помощником депутата в течение года
[17:12]Подозреваемый в поджоге отдела полиции в Красноярске арестован, статью изменили
[16:24]ФОМ: почти две трети россиян в возрасте 46-60 лет верят в угрозу атомной войны
[15:58]Госдуме рекомендовали разрешить блокировку YouTube за модерирование контента СМИ
[14:56]Сотрудников НТВ в Турции обвинили в шпионаже. Они снимали производство дронов
[14:19]Комиссар Совета Европы по правам человека раскритиковала новые законы об НКО
[14:15]Крымские мошенники обманули Юрия Лозу на 11 тысяч, дело завели спустя три месяца
[13:39]На юго-западе Москвы нашли тело ветерана, предположительно, покончившего с собой
[13:28]"Европейский акт Магнитского" подписан. Он вступит в силу 10 декабря
[13:13]Каждый пятый житель Москвы страдает от аллергии на кошек
[12:37]Эрнст: Рейтинги каналов определяет "бабушка, в чью-то пользу заснувшая у телевизора"
[12:10]Начало выпуска SSJ-100 с почти полной заменой компонентов намечено на 2024 год
[11:52]Тихановская пообещала в ближайшие дни опубликовать проект конституционной реформы
[11:06]Исследование показало провал стратегии импортозамещения через продуктовое эмбарго
[10:52]Грымов: присвоением званий актерам должны заниматься специальные организации
[09:58]На Алтае депутат расстрелял бывшую жену и её друга
[09:50]В Астрахани четверо детей попали в реанимацию после посещения бассейна
[09:14]РПЦ рассчитывает, что на праздники храмы будут открыты для прихожан
[08:56]Домашнее насилие, выборы в Венесуэле, похороны террориста. Главное к 7 декабря

06 декабря, воскресенье

[22:25]"Лез целоваться": Свидетель рассказали о нападении полицейского на 13-летнюю
[16:39]Малый и средний бизнес испытывает страх перед электронными трудовыми книжками
[16:06]На 95 задержанных на митингах во Франции пришлось 67 пострадавших полицейских
[15:39]"Поощряют реваншизм": МИД РФ прокомментировал позицию США по Курилам
[14:51]Сторонники Санду на митинге потребовали её досрочной инаугурации
[14:01]В Москве полицейский прострелил ногу 13-летней. СМИ пишут, он её домогался
[13:29]Лишь 10% россиян готовы потратить на Новый год и подарки больше 20 тысяч
[12:44]Власти США считают россиян из Южных Курил японцами
[12:15]В России больше 29 тысяч заболевших за сутки – новый антирекорд
[11:14]Бывшая жена Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России
[10:30]Анаболики в Молдове, выборы в Венесуэле, невыездные в России. Главное к 6 декабря

05 декабря, суббота

[18:18]Сестер Хачатурян все-таки могут признать потерпевшими
[17:39]Цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" установлена на уровне 1942 рублей
[17:16]В Ярославле участников лекции об активизме увезли в наркодиспансер
[16:40]Политолога Валерия Соловья задержали в Питере из-за отсутствия маски
[15:39]Следующий за Бастой: в Москве опечатали клуб из-за концерта Кипелова

Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия

Общество
09:12, 08 декабря 2020

Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия
Global Look Press
Global Look Press

С 7 февраля петербургский благотворительный фонд «Птицы» запустил программу помощи мужчинам, сталкивающимся с семейно-бытовым насилием. Об этом пишет портал «Утопия» со ссылкой на гендиректора фонда Наталию Никифорову.

Для работы линии помощи организован адрес в Телеграме @ptitsy_man, куда мужчина сможет написать с запросом на помощь. Консультанты организации предложат помощь.

Ссылаясь на исследование в журнале «Виктимология», Никифорова заявляет, что в России примерно 10-15% фактов семейного насилия совершается в отношении мужчин. В Европе этот показатель равен трети числа пострадавших.

Отмечается, что в партнерских отношениях мужчины чаще всего не обращаются за помощью и не уходят от супруги по причине стыда, страха потерять детей, желания сохранить семью и отрицания проблемы.

Часто нападения на мужчин происходят в процессе совместного распития алкогольных напитков.

Также виктимологи отмечают, в российском правоприменении пострадавшие мужчины часто рассматриваются со стороны правоохранителей как «жертвы второго сорта».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Госдуме возобновили работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Журналисты НТВ, задержанные в Турции из-за сюжета о дронах, прилетели в Москву
Global Look Press

Общество

Петербургский фонд начнет работу с мужчинами, пострадавшими от домашнего насилия
Global Look Press

Общество

Телемедицина войдет в ОМС, а в МВД зарабатывают на кино. Новости к утру 8 декабря
Политика
Белковский: Новая миссия Чубайса – общение с Байденом и снятие санкций с России
Народу – вакцину, фронтовикам – допрос. Смотри, не перепутай! Итоги недели
"Категорически плохо": Потапенко раскрыл, как в Кремле за глаза называют Владимира Путина
Путин может уйти? Гращенков назвал назначение Чубайса важным элементом транзита власти
Общество
Мир держится на Путине и Христе: Киселев, Васильев и Поплавская в опросе Sobesednik.ru
Полезнее президента, круче Человека-паука: костромич в маске Путина сражается за чистую планету
Жизнь для других: после смерти дочери жительница Татарстана стала ангелом-хранителем особенных детей
Александр Чухлебов: 2020 год еще преподнесет неприятные сюрпризы
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Высшее чиновничество гибнет во время боевых развлечений – охоты и реконструкции; во время мужских праздников, на которых они только и могут реализоваться как мужчины. И эта смерть кажется мне более героической, чем такая жизнь

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Культура и ТВ
Пиррова "Виктория": из-за пандемии музыкальные премии года вручали в пустом зале Кремля
Игорь Матвиенко выступил за экспресс-тесты на коронавирус для всех зрителей концертов
"Преступить черту": "Преступления и наказание" с Марио Касасом
Казючиц после Колтового долго не проработает: таролог о перспективах программы "ДНК" на НТВ
Шоу-бизнес
"Буду жить в племени аборигенов!": Наташа Королёва шокировала поклонников отчаянным шагом
"Чуть не загнулась!": Елена Воробей впервые рассказала, как переболела коронавирусом
"Мне бы самой выжить": Наташа Королева рассказала об увольнении музыкантов
Никас Сафронов назвал идеальный состав звезд для "Голубых огоньков"

Здоровье
"Мы первые, как Гагарин в космосе": как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
С аллергией на арахис у детей можно покончить постепенно
Черная смородина поможет сбалансировать уровень сахара в крови
Ученые доказали, что раковые клетки пробуждаются из-за испытываемого людьми стресса
Туризм
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Дмитрий Медведев лишился квартиры
Столбун спекулировал на горе людей и обещал им легкие решения трудных ситуаций // фото: стоп-кадр с YouTube
Изображая Бога: Как Виктор Столбун "лечил" детей побоями и зачем к нему шли целыми семьями
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Петр Рыков // фото в статье: телеканал «Dомашний»
Исполнитель главной роли в сериале "Женский доктор":
Одиночество меня не тяготит
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Илья Резник с женой // фото в статье: Instagram, Global Look Press
Илья Резник:
Мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Юрий Шатунов // фото: соцсети
Андрей Разин: Шатунов может умереть от коронавируса!
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Брака уже не было: вскрылись новые детали отношений Колтового и Климовой
Александр Колтовой // Фото: Instagram
"Недолго горевала!": подругу Колтового застукали в объятиях "сына Зайцева"
Фото: Instagram
Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
 АГН "Москва"
Новое мировоззрение: Москва сокращает производство мусора
Фото: соцсети
Последняя открытка: В Амурской области простились с "ледовым художником"
Как "топят" российские лекарства: проблемы отрасли на примере "Арбидола"
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
^