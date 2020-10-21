В Питере зарегистрирован еще один фонд помощи пострадавшим от домашнего насилия

В Санкт-Петербурге волонтерская организация «Птицы» получила пакет документов для официальной деятельности в качестве фонда. Специалисты службы будут работать с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Об этом пишет Агентство социальной информации.

Сейчас в штате фонда числятся 20 специалистов, часть из которых до сих пор работала бесплатно, защищая жертв абьюза. Чаще всего речь идет о женщинах, а в 5% — о молодых людях, столкнувшихся с агрессией отцов, родственников или сверстников.

Команда работает с 2017 года, она сотрудничает с рядом фондов и коммерческими партнерами. В частности, 300 людям помогли выбраться из кризисной ситуации, 30 женщин обеспечили шелтером (временным убежищем).

Организация началась с диалога двух подруг — Натальи Никифоровой и Тамары Дедиковой. Последняя вела паблик «Тамара, какого хрена?», где женщины обсуждали тяжелые ситуации из жизни.