В Москве открылся центр бесплатной правовой консультации для жертв домашнего насилия

В Москве начала работу бесплатная юридическая служба «Центр правовой помощи и просвещения». Организация занимается защитой прав заключенных и женщин, пострадавших от домашнего насилия.

В том числе начал работу телефон горячей линии: 8 (800) 201-39-75. В офисе и дистанционно специалистки помогут подготовить заявление для обращения в полицию или жалобу в прокуратуру. Есть и возможность представления заявительниц в судах.

Отмечается, что организация в том числе работает с женщинами, которые отбывают срок за превышение мер самообороны.

Сейчас в центре работают три сотрудника и на подхвате несколько волонтеров. Планируется открытие филиалов службы в Краснодаре, Туле, Челябинске и Новосибирске.

«Основная проблема в работе юридической консультации – то, что жертвы насилия боятся подавать заявления в полицию либо потом забирают их», — говорит создательница центра Татьяна Сухарева в интервью порталу «9 марта».