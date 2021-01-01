В Пакистане на 9 участниц движения #MeToo заведено дело о клевете

Пакистанская художница и защитница прав женщин Лина Гани стала фигуранткой уголовного дела о клевете, по которому ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом пишет The Guardian.

Кроме художницы в иске также упоминаются имена восьми женщин. Гани рассказывает, что предметом разбирательства стали их заявления в отношении местного актера Али Зафара. Девушки обвиняли его в сексуальных домогательствах.

«С точки зрения подавления и демонизации людей, выступающих против сексуального насилия, это был новый минимум даже для Пакистана», — говорит художница.

Кампания против Али Зафара началась в апреле 2018 года. Его коллега, певица и актриса Миша Шафи, опубликовала твит, где рассказала о неоднократных домогательствах со стороны знаменитого исполнителя. Она подавала в суд на артиста, но ее иск был отклонен по той причине, что она фрилансер и на нее не распространяются положения трудового законодательства.

После Миши Шафи с аналогичными заявлениями выступили и другие знакомые Али Зафара. Все они рассказывали о давлении офицеров, требовавших отказаться от обвинений.

В сентябре прошедшего года Зафар подал иск о диффамации, требуя от упомянутых в нем лиц возмещение ущерба в размере миллиарда рупий. На протяжении двух лет он пытался оправдать себя в различных шоу и утверждал, что кампания против него проспонсирована за иностранные деньги.

Отмечается, что против женщин применили закон об преследовании в соцсетях, который был призван защитить пользователей от сексуальных домогательств в интернете.

Напомним, ранее Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону о клевете. Теперь за неподтвержденные утверждения о сексуальных домогательствах человек может лишиться свободы. При этом сроки предусмотрены выше, чем по статьям об изнасиловании.