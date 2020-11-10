Почему женщины молчат? : ИД "Собеседник" продолжает серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!

Каждый вторник на нашем сайте и в соцсетях мы публикуем подкасты на волнующую многих тему измен. С ведущим шоу «Опасные связи» Дмитрием Рыбиным беседует журналист нашего издания и шоумен Денис Сорокин. Они рассуждают на темы любви и отношений, затрагивают острые и актуальные вопросы, такие как причины измен, поиск любви, и рецепты здоровых счастливых отношений.

В третьем выпуске подкаста соведущие обсудят темы, о которых нужно говорить вслух: про институт брака и семьи в России, про харассмент и о том, почему так важно не бояться говорить о домашнем насилии.

Телеканал «ЧЕ!» – это развлекательный канал для тех, кто хочет жить ярче. Герои «ЧЕ!» вдохновляют, удивляют, показывают мир, смешат, а также предупреждают об опасности и защищают от обмана. Программа «Опасные связи» выходит по будням в 23.00 в формате реалити. Ведущие «Опасных связей» расследуют реальные случаи супружеской измены. Они помогают заявителям опровергнуть или установить факт измены и разоблачить обманщиков.