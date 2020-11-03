Признаки измен: продолжаем серию совместных подкастов ИД "Собеседник" и канала "ЧЕ!"

Каждый вторник на нашем сайте и в соцсетях будут выходить подкасты на волнующую многих тему измен. С ведущим шоу «Опасные связи» Дмитрием Рыбиным беседует журналист нашего издания и шоумен Денис Сорокин.

Во втором выпуске подкаста мы обсудим типичные признаки измен. Соведущие поговорят о том, стоит ли доверять своей интуиции, если подозреваешь партнера, кто виноват в случившемся, и чем отличается женская измена от мужской.

Напомним, что «ЧЕ!» – это развлекательный канал для тех, кто хочет жить ярче. Герои «ЧЕ!» вдохновляют, удивляют, показывают мир, смешат, а также предупреждают об опасности и защищают от обмана. Программа «Опасные связи» выходит по будням в 23.00 в формате реалити. Ведущие «Опасных связей» расследуют реальные случаи супружеской измены. Они помогают заявителям опровергнуть или установить факт измены и разоблачить обманщиков.