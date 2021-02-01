Скандал с Семеном Слепаковым: Twitter сыграл за Путина

Заблокировав аккаунт Семёна Слепакова после его жёсткого стиха в адрес сторонников Навального, соцсеть Twitter оказала российским протестующим медвежью услугу, а российским пропагандистам подкинула вдохновения.

Facebook, Instagram, Google и Twitter после протестов в США вообще как с цепи сорвало: если раньше эти соцсети казались всем свободными и демократичными площадками, теперь они могут выжечь калёным железом аккаунт каждого, чья позиция кажется им неправильной. И если виртуальные санкции против Рамзана Кадырова ещё можно хоть как-то понять, то Слепаков это уже точно ту мач.

Семён, конечно, высказался не вовремя. Не «неправильно», а именно не вовремя: мочить сторонников Навального в момент, когда тот находится в тюрьме по очевидно политическим мотивам, после всех этих историй с отравлением, после постыдного отправления самолёта в другой аэропорт – это по меньшей мере не по-христиански, и на Семёна в принципе не похоже. Многих он разочаровал. А ведь когда-то, помнится, прилетало ему от того же Кадырова. А ещё он состряпал совершенно гениальный клип про Петрова и Боширова, от которого, правда, открестился и повсюду велел удалить (что и было сделано). Может, тогда ему люди в штатском и объяснили всё про добро со злом?..

Впрочем, давайте без шпионских детективов. Слепаков написал обидный для протестующих стих, который вызвал реакцию соратника Навального Леонида Волкова и жены политика Юлии. Далее последовало взаимное пикирование, типичное для диванных боёв, репост стиха Владимиром Соловьёвым (что для Семёна само по себе провал) – и наконец блокировка аккаунта.

Twitter таким образом поспорил со Слепаковым. Админ ведь может только забанить за нарушения. Формально говоря, Слепаков нарушил новое российское законодательство, запрещающее материться в интернете. Но с каких это пор зарубежная соцсеть так лихо стала брать под козырёк, оперативно выполняя пожелания нашей роскомнадзоровщины? Владелец Telegram Павел Дуров – самый заклятый враг Роскомнадзора, сумевший уделать Российскую Федерацию со всеми её запретительными законами, кажется, тоже не понимает такой прыти и зовёт всех виртуально эмигрировать из империи Цукерберга к себе. И уж совсем вишенка на торте – сам Алексей Навальный осудил недавние баны в адрес Дональда Трампа.

Что теперь будет у нас? Новость о заблокированном Слепакове, пострадавшем от рук сначала агрессивных сторонников Навального, а потом и поддерживающей их американской военщины, мгновенно разлетелась по всем пропагандистским лентам и наверняка будет обсуждена ещё не в одном эфире прокремлёвского федерального ТВ. И крыть-то нечем: наложили перед Семёном кучу и гордо оставили надпись: «Это мы». И будут нам теперь вечерние мудозвоны долго припоминать не только единичное унижение несчастного комика, павшего жертвой заокеанской цензуры, но и подводить к мысли, что демократия, свободные выборы и право на своё отличное от власти мнение – редкостная чухня и придуманный способ обмана. Мол, смиритесь, холопы, этого нет нигде в мире. Короче, зачем нам в России вообще выборы? Например грядущие парламентские. Ведь у нас и так всё хорошо. Царь и 450 роботов с одной кнопкой («за») – этого набора вполне достаточно для федерального счастья.

А уже когда привалит такое «счастье», Twitter может банить хоть всю страну целиком: ему только спасибо скажут. Нам скоро уже начнут предустанавливать российское ПО на гаджеты, и будем мы пользоваться какой-нибудь операционной системой «Чебурашка», а аккаунты удалять будет не Цукерберг, а наш родной товарищ майор. За приближение таких перспектив нужно сказать спасибо и «Твиттеру», и «правдорубу» Семёну, конечно.