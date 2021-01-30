Семен Слепаков: "Буду висеть на площади, предварительно зараженный СПИДом"

Комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram скрины сообщений с оскорблениями и угрозами расправы, который он получил в ответ на критику протестов в стране.

Два дня назад юморист выложил в сеть стихотворение, где осуждает разъяренных демонстрантов и сетует, что митингующие недостаточно добры в своих требованиях.

«Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО “Газпром”», — ответила звезде ТНТ жена Алексея Навального Юлия. На это Слепаков предложил ей и ее супругу удалить из своих фильмов отрезки с его песнями, где он обличает политиков.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков пояснил Слепакову, что «кремлевский темник» остается таковым, даже если написан в стихах.

Волна хейта юмориста расстроила. Некоторые из недоброжелателей в том числе угрожали нападением на его детей, желали смерти родным и заболеть раком.

«Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего, — пишет комик. — Правда я этого уже не увижу, так как буду показательно висеть на площади, предварительно зараженный СПИДом (не знаю уж как — видимо меня жестоко трахнет какой-то его легализованный либеральный носитель)».

Поэтесса Ирина Вилкова, ставшая фигурнаткой «санитарного дела» из-за митинга 23 января, пояснила в комментариях Семену, что ей приходит то же самое, но от людей с противоположными политическими убеждениями. «Дело совершенно не в “либералах”», — заметила она.

Ситуация со Слепаковым вышла в тренды твиттера. Защищать комика отказались и товарищи по цеху вроде Александра Долгополова, и инфлюэнесеры вроде критика Артемия Троицкого. Кто-то пытался иронично объяснить артисту, что не так в его логике.

Но зато юмориста поддержала Маргарита Симоньян.