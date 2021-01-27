Навальный достанет Путина везде: СМИ о попытках властей перебить "дворцовую повестку"

На этой неделе российские СМИ обратили внимание на инициативу депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Сергея Калашникова, который предложил разместить на пятитысячной купюре изображение российского президента Владимира Путина. Очевидно, что глава российского государства, если ему вообще придется комментировать подобные предложения, тактично откажется от «оказанной чести», однако информационный повод как таковой уже создан, и в последние часы он обсуждается весьма активно.

К примеру, как пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», фактически либерал-демократ предпринял попытку забить информационную повестку потенциально скандальной инициативой, поскольку в последние дни экспертная среда и общественность не перестают обсуждать три ключевые темы: арест Алексея Навального, опубликованное им расследование, набравшее уже более 90 миллионов просмотров в Сети, а также вызванный двумя этими событиями субботний протест.

Вообще, подобные технологии для российской реальности не в новинку, попытки перебить болезненную повестку чем-то выбивающимся из общей череды событий – традиционный механизм, которым власти пользуются из года в год. Вот только в этот раз что-то пошло не так. Более того, как отмечают авторы, повестка эта оказалась настолько сильной, что президенту Путину пришлось уйти в глухую оборону, однако Запад, считают они, продолжит давить на Кремль именно в этом направлении.

«В последние недели российская внутренняя повестка разворачивается совсем не в пользу Кремля. Арест Алексея Навального и акция протеста сформировали вокруг российского президента поток негатива, который сложно перебить альтернативными информационными поводами. Так, попытка депутата Госдумы Калашникова получить цитируемость и перевести часть резонанса на себя через заведомо скандальную инициативу с размещением портрета президента на купюре в 5000 рублей не принесла успеха. Более того, свое предложение Калашников попросил закрепить на законодательном уровне, а потому стал ключевым катализатором народного творчества, что только повысило репутационный ущерб, нанесенный фигуре Путина.

Примечательно, что активное распространение нашумевшего расследования о дворце Путина уже перешло в видеоигры. Умельцы начали создавать архитектурную копию объекта. Сбить накал этой повестки попытались и спецслужбы, после того, как президент переадресовал им вопрос общественности о бесполетной зоне и плотной охране. В ФСБ заявили, что речь идет о безопасности в приграничной зоне, вот только перепутала даты ведения ограничения. А вот в ФСО, и вовсе, отметили, что их сотрудников там нет. Кремлевские пиарщики продемонстрировали полную импотенцию в действиях на конкурентном медиарынке после того, как имели продолжительную монополию на источники массовой информации в стране.

Что же касается самого Путина, то он решил избежать вопросов по повестке Алексея Навального, уйдя в глухую оборону и переключившись на внешнеполитические процессы, однако скандал достал его и на этом поле – уже в первом же телефонном разговоре с новым президентом США основной темой стали как раз арест Навального и протесты. Власти не готовы продолжать диалог с народом о расследовании и даже планируют игнорировать их тривиальные экономические требования, вот только Запад все равно продолжит давление на эту болевую точку Кремля, а потому «берлинский пациент», как минимум на ближайшие несколько месяцев, превратится в основной рефрен отношений с Западом.

Фактически Навальный бесповоротно испортил репутацию властей на основе их же упущений, а потому очередной удар с расследованием заказных отравлений, в списке исполнителей которых фигурируют сотрудники ФСБ, может стать финальным аккордом для введения Вашингтоном новых антироссийских санкций», – пишут авторы.