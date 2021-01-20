Партия Прилепина призвала сторонников выйти на несогласованную акцию в Москве

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина объявила о намерении провести несогласованную массовую акцию на Пушкинской площади в Москве. Её единственной целью будет помешать сторонникам Алексея Навального провести митинг в поддержку политика, которого ранее арестовали на 30 суток.

«Мы призываем всех неравнодушных граждан нашей страны выйти 23 января вместе с участниками Гвардии Захара Прилепина и активистами Движения ЗА ПРАВДУ на улицы своих городов с целью пресечения антироссийской деятельности "навальнистов"», — говорится в релизе партии. Сбор объявлен на 13:00 на Пушкинской площади.

В партии свое поведение объясняют тем, что они будут «просто гулять» и не будут нарушать закон. «Мы просто покажем, что не либералы являются большинством в нашей стране, не им диктовать, как нам жить и как поступать», — пишут прилепинцы. Там также сообщают, что митинг сторонников Навального назначен на 14:00 23 января.

Отметим, что митинг «За правду», как и митинг сторонников Навального, является несогласованным с московской администрацией. Согласовать им его сейчас не могут даже теоретически, потому что в столице действует режим повышенной готовности, который фактически запрещает проведение массовых мероприятий.

О том, что митинг не согласован «За правду» не предупреждает.

Ранее организация уже заявляла, что 17 января её сторонники придут в аэропорт «Внуково», чтобы встретить Навального вместе с радикалами из SERB, но в итоге никто из них туда не пришел.

Штабы Навального по всей стране объявили о проведении акций протеста 23 января после того как их лидера поместили в СИЗО «Матросская тишина». Перед этим политик успел записать обращение, в котором призвал сочувствующих выходить на улицы.