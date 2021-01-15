Прилет Навального запретили снимать. Туда поедут сторонники SERB и Прилепин

В это воскресенье в аэропорт «Внуково» планируют приехать более сотни активистов радикального движения SERB и сторонников начавшего политическую деятельность писателя Захара Прилепина. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на лидера SERB Гошу Тарасевича и объявления в сервисе «Яндекс.Форум» — сервис Timepad мероприятие Прилепина оперативно удалил.

При этом пресс-служба аэропорта отказала журналистам в освещении возвращения Алексея Навального на Родину. Соответствующий ответ опубликовал Telegram-канал Sota.Vision. Там это обосновали эпидемиологической ситуацией, однако журналисты пишут, что все равно проведут свой эфир, при участии пресс-службы или без него.

Кроме сторонников оппозиционного политика, сочувствующих ему, и журналистов в аэропорт по призыву партии Прилепина «За правду» прибудут и его противники, которые намерены письменно уведомить Навального, «что при попытках подрыва конституционного строя с его стороны Гвардия Захара Прилепина будет требовать его выдворения за пределы страны».

Отметим, что такое требование противоречило бы той самой Конституции России, которую партия Прилепина пытается защитить, — Навальный является гражданином РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», — гласит статья 61 Основного закона.

Политтехнолог «Фона борьбы с коррупцией» [организация внесена в список иноагентов] Леонид Волков высказался о новости про прибытие в аэропорт сторонников Прилепина и SERB следующим образом: «Мы не комментируем заявления городских сумасшедших».

Когда Навальный прибудет в Россию, его могут задержать правоохранительные органы, сообщалось накануне.