Племянница Скрипаля впервые опубликовала фото его умершей матери и отца

Виктория Скрипаль поделилась с Sobesednik.ru эксклюзивными фото из семейного архива экс-полковника ГРУ и заявила, что Сергей Скрипаль не очень хотел увидеть мать перед ее смертью.

Племянница Сергея Скрипаля до последних дней ухаживала за престарелой матерью своего дяди. 7 января 2021 года Елена Яковлевна, заразившаяся коронавирусом, скончалась в больнице Ярославля. Как рассказала нам Виктория Скрипаль, перед смертью 93-летняя женщина успела написать сыну «самое длинное письмо». А вот увидеть его мать так и не смогла. И племянница Скрипаля считает, что в этом есть и вина экс-полковника ГРУ.

– Дочь Сергея Юлия, живя в Москве не звонила, не писала и не приезжала к нам, – вспоминает Виктория Скрипаль. – Она приехала к бабушке лишь после того, как ее папа настоял, чтобы его сын Саша (скончался в 2017 году при странных обстоятельствах в возрасте 43 лет. – Прим. Sobesednik.ru), можно сказать, пинками сюда загнал сестру.

Брат взял Юлю за шкварник, посадил в машину и привез. А так Юле было как-то совершенно фиолетово на всех родственников: как они, что, зачем и почему – она ни с кем из семьи не общалась.

– Как вы думаете, был ли шанс у Сергея Скрипаля увидеть мать перед ее смертью? Ведь они не виделись целых 16 лет!

– Когда он вышел (на связь после отравления. – Прим. Sobesednik.ru), мы обсуждали состояние сердца Елены Яковлевны – что она на самолете не сможет полететь к нему, и сахар тогда у нее был большой…

– Остается ли надежда, что Сергей Скрипаль прилетит в Россию на похороны матери?

– Нет. Это даже не рассматривается.

– Мать понимала, что уже больше никогда не увидит сына?

– Она ждала его… Конечно, боялась, что если сын вернется в Россию, его посадят, но ждала. Да и теперь совершенно другая обстановка.

Знаете, я считаю: если бы Сергей хотел, он мог бы пригласить маму приехать к нему на поезде.

Сказал бы ей идти в визовый центр (она тогда еще ходила), попросил бы меня сделать бабушке загранпаспорт: мол, сделай все и привези мне маму. Если бы он действительно хотел ее увидеть… Но он ни о чем таком не говорил.

– Вы хорошо знали Елену Яковлевну. Каким она была человеком?

– Да, я жила с ней с 14 лет. Можно сказать, она была центром семьи, очень мудрой женщиной. У нее было два сына и три невестки. Что бы в жизни ни случалось, она ни одну из невесток никогда не отталкивала, никогда не настраивала сына против невесток. Делала всегда так, чтобы все ехали к папе. По мере своих сил она старалась помогать всем – детям, внукам. Считаю, что она воспитала и вырастила своих сыновей очень хорошо. На каждый день рождения она всегда всем посылала деньги. Никого никогда не выделяла. Все внуки ее были на равных правах. Соседи по даче все очень хорошо относились к ней.

Сергей Скрипаль (справа) с отцом Виктором Федоровичем и мамой Еленой Яковлевной на даче под Ярославлем, 2004 год

Елена Яковлевна закончила Высшую партийную школу. 12 лет она проработала вторым секретарем райисполкома города Озерска Калининградской области. Одна женщина на весь мужской коллектив! Когда мы приехали в Ярославль, она тоже тут работала, сослуживцы ее все любили. Я не знаю ни одного человека, который бы о ней плохо отзывался.

– Известно ли, где будет похоронена мама Сергея Скрипаля?

– Рядом с мужем Виктором Федоровичем Скрипалем на Осташинском кладбище Ярославля.

– В каких вы сейчас отношениях с дядей и сестрой Юлией?

– Ни в каких. Мне совершенно не хочется с этими людьми общаться, если честно. Нас объединяла только бабушка. Больше никаких родственных отношений.

Я общаюсь со всеми остальными родственниками: сводной сестрой, мачехой, племянниками. Все звонят, в гости приезжают, и я буду с ними продолжать общаться.

А эта часть семьи… Сергей Скрипаль 26 июня 2019 года все сказал: «Вы сами по себе, мы – сами по себе». Всё! Ну а о чем разговаривать?

Слева направо: Сергей, его жена Людмила Александровна, мама Елена Яковлевна, сын Александр и дочь Юлия, отец Виктор Федорович, 1990 год