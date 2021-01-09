Мать Скрипаля написала сыну перед смертью длинное письмо: стало известно, о чем оно

Племянница Сергея Скрипаля рассказала Sobesednik.ru о последних днях его матери.

7 января 2021 года скончалась мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В последние годы Елена Яковлевна находилась на попечении у племянницы Виктории Скрипаль.

В конце декабря 2020 года вся их семья заразилась коронавирусом. В предновогоднюю ночь пожилую женщину госпитализировали с 25-процентным поражением легких в одну из больниц Ярославля. 93-летняя Елена Скрипаль находилась в реанимации, на аппарате ИВЛ, несколько дней, но спасти ее жизнь не удалось. Родственница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль в интервью Sobesednik.ru поделилась настоящей семейной драмой мамы Сергея Скрипаля (и бабушки Юлии Скрипаль), рассказав об ее уходе из жизни.

Виктория Скрипаль//фото: стоп-кадр YouTube

– 18 декабря у меня подтвердился коронавирус. Позже забелела и она (мать Сергея Скрипаля. – Прим. Sobesednik.ru). 29 декабря мы вызвали для мамы скорую. 30 декабря отвезли ее на КТ платное – бесплатно у нас в Ярославле, мне кажется, ничего не делают. КТ показало 25% поражения легких, ковид нам подтвердили. Врачи сказали, что состояние Елены Яковлевны будет ухудшаться стремительно. Отвезли в больницу.

Доктор взял ее в реанимацию и сразу сказал, что никаких шансов на спасение нет: 1 из 1000.

Мы звонили в больницу 31 декабря, нам сказали, что состояние без изменений, она в сознании. Все, что говорит врач, она понимает, но на контакт не идет. Состояние было стабильно тяжелым. А вчера, 7 января в 17:30 нам позвонили врачи и сказали: «Всё уже, в 17:00 она умерла». Сейчас позвонили из морга, сказали, что тело можно забирать в закрытом гробу 12 числа.

– Какими были последние дни Елены Яковлевны? – спросили мы Викторию Скрипаль.

– Каждую ночь она писала кому-нибудь длинное письмо. И Сергею было отдельное письмо – она его просто наговаривала, рассказывала какие-то моменты из своей жизни.

«Я пишу тебе самое длинное письмо», – так она начинала диктовать письмо сыну. В нем мама беспокоилась за здоровье сына, советовала подлечить сахар. Он же у нее последний остался...

В последнее время Елена Яковлевна много читала. У нас большая библиотека. Одним из последних она читала трехтомник Андрея Викторовича Караулова «Русский ад» – очень понравился ей. Многие события, описанные в этом произведении, совпадают с ее мироощущением. Это было таким ее ночным развлечением, так как днем она спала.