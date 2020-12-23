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Гороскоп Зараева на 2021 год по знакам зодиака: от Овна до Рыб

Общество
11:13, 23 декабря 2020

Гороскоп Зараева на 2021 год по знакам зодиака: от Овна до Рыб
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Знаменитый астролог Александр Зараев сделал прогноз, кому в будущем году повезет в деньгах, а кому – в любви.

– В 2021 году слабеют и уходят жёсткие прессы и ограничения високосного 2020 года. Это открывает хорошие перспективы для людей, готовых поставить крест на прошлом и перевернуть свою жизнь — найти альтернативные пути для развития, – говорит Александр Зараев. – Мощный Юпитер в Водолее буквально продвигает тех, кто способен генерировать оригинальные идеи и при этом не боится оглянуться на прошлое, проанализировать ошибки и страхи и двигаться по новым дорогам и к новым отношениям.

Опасности могут подстерегать людей, которые не пользуются интуицией и думают, что они сами, без прикрытой спины и без умных советов могут выполнить всё задуманное. Да, ты деятелен и энергичен, но не нужно нестись по жизни напролом — обеспечь тыл, не отвергай поддержку и защиту, моральную и желательно материальную.

Слишком большая самонадеянность может тебе навредить, привести к слишком резким поворотам.

Поскольку в 2021-м меняются законы и правила игры, всем нужно учиться лавировать и держать нос по ветру.

Овен

Для большинства Овнов 2021-й – это очень важный год, у них появляются возможности расширить связи. Новые друзья и высокая работоспособность — отличные козыри для Овнов, которые помогут им весьма успешно продвигаться по жизни.

Год благоприятен для создания семьи и перехода на новую работу, для привлечения новых партнеров и более активной эмоциональной жизни — а уж как она будет проявляться, решать самим Овнам.

Телец

Для Тельцов 2021 год – это год профессиональных успехов и достижения высот в творчестве. Они укрепят свой авторитет, пойдёт в гору их карьера, и это принесёт им финансовый успех. При этом у Тельцов могут появиться служебные романы, а это очень тонкий лёд, который может укрепить их успех, а может и пустить все под откос.

Будьте осторожны и осмотрительны в личных связях.

Близнецы

Для вас, прекрасные ветреники, это один из самых счастливых и удачных периодов! Он благоприятен для создания семьи, развития любовных отношений, общения и полезных связей в целом. Ваша сексуальная привлекательность и харизма растёт. Ваши чары будут иметь огромную силу.

Но не зацикливайтесь на сексе и либидо, чтобы потом не сожалеть о «слишком больших успехах».

Рак

2021-й – год двойственный, и удача придет к Ракам во второй половине года — они благодаря интуиции будут финансово более успешны, начиная с середины лета.

Как Тельцы и Близнецы, Раки тоже будут оказывать магическое воздействие на противоположный пол.

Лев

Для Львов 2021 год – это год расширения любовных и партнерских связей и отношений. У вас, уважаемые, начинается новый шестилетний цикл, к вам могут прийти неожиданные деньги и предложения, меняющие планы и поднимающие карьеру и авторитет на новый уровень. Будьте готовы!

Дева

Позитив 2021 года приходит к кому-то сразу, а к кому-то позже. Девы всю весну и лето будут сосредоточены на улучшении качества жизни, на решении материальных проблем. Плоды усилий будут очевидны осенью.

Год будет хорош для укрепления семейных отношений, для обучения и овладения новыми профессиями. Весь этот комплекс мер поспособствует значительному укреплению вашей карьеры во второй половине года.

Весы

2021 год для Весов – один для из самых счастливых периодов. Особенно его первая половина, когда Весы смогут благодаря партнерским и любовным отношением увеличить удачливость и приобрести то, что им до этого очень хотелось. Счастливые встречи, рост интуиции — всё это у вас придёт во второй половине года, но нужно будет поднажать по всем фронтам. Особенно необходимо следить за своей активностью весной — надо будет поработать побольше, и тогда вторая половина года у вас будет очень позитивная.

Скорпион

Скорпионам 2021 год принесёт перемену отношений с родственниками, появится возможность переезда на новое место жительства. У Скорпионов-дам весной могут создаться крепкие любовные союзы, хорошие для рождения детей. У Скорпионов (вне зависимости от пола) появятся также новые источники доходов благодаря новой карьере или перемене работы.

Стрелец

В 2021-м произойдёт очень много перемен в близком окружении. При этом Стрельцам нужно сосредоточиться на самых главных делах, и тогда у них появятся мудрые учителя и личные отношения, которые будут способствовать росту их карьеры и материального благополучия. В общем, не разбрасывайтесь.

Козерог

2021 год очень хорош для реализации замыслов — особенно тех, которые до этого трудно реализовывались. Обострится финансовое чутьё и откроются новые финансовые перспективы, а также возможности для создания любовных отношений (у кого их не было), для укрепления семьи и рождения детей. Козерогов, что называется, отпустит, ведь до этого у них был несколько тормозной период.

Обратите внимание на банковские инструменты — вы сможете легко зарабатывать в этой сфере при наличии, конечно, знаний.

Водолей

Водолеев ждут прямо-таки кардинальные перемены в судьбе. Дело в том, что в 2021-м для этого знака запускается цикл новых отношений как в семье, так и на работе. Неплохо было бы подумать о создании собственной фирмы и привлечении своих близких людей к вашим позитивным проектам — это выявит большие перспективы.

Способствовать личностному росту многих Водолеев будет по большей части вторая половина года. Вы буквально расправите крылья.

Рыбы

Вторая половина 2021 года будет очень удачной для этого знака зодиака. Произойдёт явный рост харизмы и притягательности для противоположного пола. Намеченные планы будут неуклонно расширяться и успешно реализовываться. Но для этого Рыбам нужно уже весной выйти на поверхность — не бояться ничего, не страшиться действовать по принципу «Дерзайте, вы талантливы!»

Кроме того, для Рыб это год возврата кармических долгов. Но об этом можно не задумываться — это произойдет само собой.

Елена Кравец.

Теги: #предсказания

Рубрика: Общество

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