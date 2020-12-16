Почувствуют все: Валерий Соловей озвучил пугающий прогноз на 2021 год

Уходящий 2020 год был богат на различного рода события в политическом поле России, среди которых особняком стоит отставка правительства Медведева в полном составе сразу после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию еще в январе. Помимо этого, стоит вспомнить о пандемии, падении цен на нефть и снижении уровня доходов граждан — год выдался настолько тяжелым, что российские пользователи интернета в декабре буквально устроили соревнование на самый креативный мем об уходящем году. Люди с надеждой смотрят на новый, 2021 год, робко надеясь, что все трудности останутся в 2020-м.

С другой стороны, многие представители российского экспертного сообщества предрекают в ближайшем будущем события, которые приведут к серьезной нестабильности в политическом поле страны — в частности, пресловутый транзит власти, о котором говорят с середины нынешнего года, и который, по их мнению, может пойти не по сценарию властей.

Подобной точки зрения придерживается доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, совсем недавно вышедший на свободу после задержания в Петербурге. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что 2021 год будет богат на события, в рамках которых будет определяться судьба России.

«Судьба России будет решаться не на выборах. Через выборы — да, но совершенно другим способом. Выборы (в 2021 году — прим. автора), особенно такие, которые будут похожи на плебисцит по поправкам в Конституцию — прекрасный триггер для массового недовольства. [...]

Год будет богатый на крупные электоральные события. Также нам придется пройти через несколько очень тяжелых месяцев, которые будут предшествовать распаду режима. И эти тяжелые месяцы почувствует не только политически активная часть общества, но и остальные. То, что режим распадется, у меня сомнений уже нет», — заявил Валерий Соловей.