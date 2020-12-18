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"Будут три переворота, доллар рухнет": астролог Зараев дал прогноз на 2021 год

Общество
18:27, 18 декабря 2020

"Будут три переворота, доллар рухнет": астролог Зараев дал прогноз на 2021 год
Александр Зараев // Стоп-кадр: YouTube
Александр Зараев // Стоп-кадр: YouTube

Известный астролог Александр Зараев рассказал, что ждет россиян в год Быка. Кстати, прогноз Зараева на уходящий год был ювелирно точен. В 2021-м, обещает астролог, радости будет всё-таки больше, чем в 2020-м, а беды начнут уходить уже с 21 декабря.

– В 2021 году распадается мощное соединение «трех волхвов» — соединение трех планет, которое владело миром в 2020-м, — рассказал Зараев в интервью Sobesednik.ru. — Это Юпитер, Сатурн и Плутон, находившиеся в знаке Козерога.

Козерог — это холодный, сухой знак, который проверяет людей на способность выдерживать давление и способность к индивидуальному выживанию, – объясняет астролог. – Ну, это мы все испытали. Так вот, все три планеты входят в знак Водолея, их соединение произойдет буквально после 21 декабря. Водолей – воздушный знак, он даёт динамику и возможность распрямить пружину, сжатую Козерогом.

У всех нас появляется возможность по-новому проявить свои таланты. Жизнь закипит новыми идеями. И самым важным станет правильное использование опыта пережитых внутренних сжатий.

Что будет с Россией в 2021 году

– В год Буйвола повезет тем людям, которые будут способны определить новое поле, новое русло, – говорит астролог Зараев. – А это по преимуществу новые информационные технологии, новые обучающие методы, новые профессии и новые уровни общения. Люди, готовые к таким переменам, получат дивиденды от нового соединения планет.

И учтите: это нужно делать в первую половину года, а с июня можно будет сделать некоторую паузу, выдохнуть и ещё раз переформатировать имеющуюся у вас информацию и те знания, которые приобретаются весной.

2021 год будет годом трех переворотов, потому что осенью ожидается ещё один всплеск водолейских энергий.

Нас ждут три сильных периода в плане хороших возможностей для перемен в жизни. Можно сказать, у нас откроется и второе, и третье дыхание. Да и набор инструментов для изменений станет гораздо больше — не только разводным ключом гайки будем крутить.

Что будет с коронавирусом в 2021 году

– Я ожидаю, что уже в конце марта 2021 года будет гораздо легче, потому что уйдет энергетика Козерога, – утверждает Александр Зараев.

Иммунитет резко возрастет, заболеваемость быстро пойдет на спад, и вторая волна закончится.

Есть, правда, опасность, что в конце года — это конец октября и ноябрь — может возникнуть третья волна вируса.

Что будет с долларом в 2021 году

– Коридор рубля по отношению к доллару сильно не изменится. Хотя многие ожидали, что доллар будет стоить чуть ли не 100 рублей, но и в 2021 году этого не произойдёт, – успокаивает россиян астролог.

В мире денег произойдёт упор всё-таки на цифровые валюты, и это тоже повлияет на доллар. В Америке из-за байденовского правительства проблемы начнутся уже где-то в июне-июле. И там доллар может ослабнуть, причём значительно.

Так что вторая половина года может преподнести в этом контексте много сюрпризов.

Что будет с ценами на недвижимость в 2021 году

– В 2020 году спрос на городскую недвижимость очень возрос, – отмечает Зараев. – На это есть свои экономические причины.

Недвижимость и в 2021 году останется неплохим средством вложений. В этом смысле я бы посоветовал людям учесть интересы воздушного Водолея и не столько привязываться к городским квартирам, сколько создавать себе возможность расслабиться на природе.

Особенности Юпитера и Сатурна в Водолее говорят о том, что нужно периодически расслаблять нервную систему, меняя картинку вокруг себя. Поэтому, если есть возможность, стоит инвестировать в какую-нибудь избушку за городом. Это — в том числе и финансово — будет впоследствии интереснее, чем просто городские квартиры.

Елена Кравец.

Теги: #предсказания

Рубрика: Общество

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Александр Зараев // Стоп-кадр: YouTube

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