"Я знаю точную дату окончания пандемии": Белковский сделал важное заявление

Политолог Станинслав Белковский объявил, что ему известно, когда человечество наконец победит коронавирус.

Известный политолог Станислав Белковский заявил, что знает ответ на самый животрепещущий вопрос, который волнует абсолютно всех: когда человечество наконец победит эпидемию коронавируса. Эксперт признался, что уже полгода изучает ковид «как любимую дисциплину».

– Я переболел ковидом полгода назад, – рассказал политолог во время стрима с ведущей «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр. – Поражение легких у меня было 25%. И я могу сказать, что если бы не пропагандистская кампания под лозунгом «Мы все умрем», я бы и не заметил этого. Хотя я человек немолодой, довольно тучный и с множеством заболеваний. Все симптомы пропали у меня через 2 недели, а вот обоняние восстановилось лишь спустя 3 месяца. Вкусовые ощущения у меня не исчезали, поэтому похудеть мне так и не удалось.

Подробно изучив данные о практике разных стран в борьбе с коронавирусом, Станислав Белковский пришел к выводу, что самой эффективной оказалась шведская система.

– Весной нам сообщали, что шведская модель борьбы с COVID-19 – это ГУЛАГ и Освенцим, что все шведы вымрут и что они просто боковая ветвь человечества, которую нужно отрубить и отрезать. Шведов шельмовали. Чего только не лгали о них.

И вот 2 ноября Евросоюз дал официальные данные за последние 14 дней, – сообщил Белковский. – Смертность на 100 тысяч населения в Швеции, где «геноцид», составила 0,3%. А в «правильных» странах с жестким карантином следующие показатели: Франция – 5,3%, Италия – 3,8%, Германия – 0.9%, Бельгия – 11,3%, Польша – 5,8%. Есть, правда, и страны, где даже лучше, чем в Швеции: Финляндия и Кипр – по 0.1%.

Так что шведская модель победила, – подытожил политолог. – В конце августа Всемирная организация здравоохранения признала ее образцовой. Шведские эпидемиологи, безусловно, заслуживают Нобелевской премии по медицине и премию мира. Но ее им никогда не дадут, потому что мировые элиты не прощают чужую правоту. В таком случае им придется признать собственную неправоту. А они этого никогда не сделают.

Станислав Белковский поделился своим мнением о сроке окончания пандемии. При этом политолог абсолютно уверен, что его прогноз окажется точным.

– Мы точно знаем, когда закончится эпидемия, – заявил Белковский. Это случится 22 апреля 2021 года, в день рождения Владимира Ильича Ленина.

Почему мы это знаем? – объяснил политолог. – Потому что официальный биограф английской королевы Елизаветы II Роберт Джобсон на днях в интервью газете Daily Mail раскрыл главную тайну: когда ее величество отречется от престола. Она сделает это на следующий день после своего 95-летия. Ее 95-летие случится 21 апреля 2021 года. Но зная ее величество и понимая ее роль в стабильности британского общества, мы не можем предположить, что ее величество уйдет до окончания пандемии. Значит, к моменту ухода Елизаветы II эпидемии уже не будет. Я думаю, что этот прогноз подтвердится, – заключил Белковский.