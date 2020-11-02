Станислав Белковский: Дети Хэллоуина, Или "Россия. Родина. Сурков"

31 октября 2020 – как раз в Хэллоуин, самое время для такого мероприятия – в Москве случился съезд Союза добровольцев Донбасса. Тех самых, воевавших против Украины за самопровозглашенные ДНР/ЛНР и недопровозглашенную (хотя попытка вроде была) Новороссию. Форум, прошедший под председательством первого премьер-министра ДНР, легендарного журналиста газеты «Завтра» и столичного пиарщика Александра Бородая, решил, что на ближайших выборах в Государственную думу (2021 год), донбасские бойцы поддержат партию «Родина». А сам г-н Бородай, возможно, будет баллотироваться в парламент по её спискам.

Над суровым собранием витала тень не менее легендарного Владислава Суркова. Куратора внутренней политики Кремля в 1999-2011 гг. Помощника президента Владимира Путина именно по вопросам ДНР/ЛНР в 2014-20 гг. Уволенного недавно из Кремля за то, что кого-то надо было ритуально принести в жертву стойкому нежеланию г-на Путина признавать самопровозглашенные «республики» независимыми государствами или, наипаче, частью России. Ползли слухи, что г-н Сурков так теперь возвращается в большую федеральную политику и будет вновь (как на выборах в далеком 2003-м) курировать партию «Родина».

Впрочем, слухи быстро развеялись. Сделали это и сами добровольцы Донбасса, и традиционный спикер г-на Суркова – политолог Алексей Чеснаков. Последний прямо сказал, что его старший товарищ ныне далеко от Москвы, а если и решит вернуться в политику, то как-нибудь «пооригинальнее». А жаль. Военно-патриотической партии в думскую кампанию вполне подошел бы, например, слоган «Россия. Родина. Сурков».

Но нынче не день Суркова. Добровольцев и их движение к «Родине» курирует Константин Малофеев. В прошлом знаменитый рейдер, а сейчас – просто богатый человек с большими политическими амбициями, давно попавший под санкции Запада. Другой прославленный воин – Игорь Гиркин-Стрелков, полковник ФСБ – работал в службе безопасности г-на Малофеева как раз в том кровнопамятном 2014-м году, когда надо было присоединять Крым и захватывать город Славянск, откуда была-пошла украинская война. Так что всё ясно.

«Родину» же в целом патронирует Евгений Пригожин. Считающийся поваром Владимира Путина и вообще одним из самых влиятельных людей в стране. Он недавно попал в другой санкционный список Запада – ливийский. За причастность к деяниям скандальной ЧВК «Вагнер» (которой формально не существует) в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Господа Пригожин и Малофеев – типичные «плохие парни» нынешней околопутинской элиты. Они несут бремя важнейшей миссии. Как говорил герой одного американского криминального сериала, «я люблю чуваков, которые за меня жрут дерьмо и не докладывают мне об этом». Именно так – может, чуть мягче – мог бы высказаться президент Путин о героях системы «Пригожин – Малофеев».

«Родина» – форпост «плохих парней» в публичной РФ-политике. А г-н Сурков, любивший демонизировать себя в нулевые годы XXI века, уже давно выбыл из гонки «плохих». Для новейших времен он кажется слишком уж добрым, прилизанным, сошедшим с лубочной картинки ирреального прошлого.