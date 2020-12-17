Массовый голод: духовный наставник Германа Грефа дал страшный прогноз на 2021 год

Учитель главы Сбера, известный своими выступлениями перед крупнейшими политиками и бизнесменами, сделал пугающее предсказание.

Индийский йогин и духовный учитель Садхгуру, известный своими выступлениями перед крупнейшими политиками и бизнесменами, записал видео, в котором рассказал, чего стоит ожидать людям в ближайшие годы.

Садхгуру стал широко известен в России после того, как в 2018 году выступил на Петербургском Международном экономическом форуме по личному приглашению Германа Грефа, а затем провел тренинги для сотрудников Сбера. До этого на всемирном экономическом форуме в Давосе он выступал перед сотрудниками Всемирного банка, Google. По признанию Садхгуру, он учил Грефа и его коллег «внутренней инженерии для достижения равновесия и личного благополучия».

Накануне Нового года индийский гуру записал видео, где рассказал о том, как лучше всего приспособиться к неизбежным переменам, которые происходят в нашей жизни.

События последних месяцев, связанных с пандемией коронавируса, до сих пор у многих вызывают растерянность и даже панику. Вот почему Садхгуру посоветовал контролировать свои эмоции и стараться во всем находить что-то полезное и приятное. Злящийся, раздраженный человек приносит себе гораздо больше вреда, чем окружающим, утверждает наставник Грефа.

В качестве примера он рассказал, что 2020 год, который нельзя назвать легким, имеет все-таки и позитивный аспект: благодаря самоизоляции мы перестали усиленно загрязнять природу, из-за чего экология во многих регионах планеты улучшилась.

Герман Греф//фото: Global Look Press

Также Садхгуру с сожалением поведал, что с каждым последующим годом производство пищи будет сокращаться, а к 2035 году снизится аж на 12%. Все из-за того, что земля постепенно истощается.

– Самое главное сейчас – это сохранять почву здоровой для посадок растений, – сказал йогин. - Это самое главное, что должно делать нынешнее поколение людей. Многие аспекты нашей жизни безвозвратно меняются. Но ни одно живое существо, от червей до деревьев и человека, не может существовать без плодородной почвы.

И многие исследования показывают, что сейчас плодородный слой почвы находится в серьезной опасности. Его хватит еще примерно на 40-60 лет. К 2035 году производство продуктов питания во всем мире упадет на 12%.

Садхгуру заметил, что даже сейчас, когда человечество производит достаточное количество пищи, треть населения земного шара голодает. А что будет, когда производство заметно сократится? Можете ли вы себе представить, какие страдания начнутся?

Единственным выходом из сложившейся ситуации йогин назвал сохранение здоровья почвы для последующих поколений, а также умение принимать перемены без страха и сожалений.