Греф объяснил, почему в России нельзя раздавать "вертолетные деньги"

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе интервью, которое он дал председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, пояснил, что государство не будет изымать вклады россиян.

«К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и я думаю, в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — приводит его слова РБК. Он подчеркнул, что это «это совершенно бессмысленно и невозможно», а делать это нет абсолютно никаких причин.

Он также объяснил, почему власти не оказывают прямую поддержку россиянам в связи с коронавирусом. По мнению Грефа, у правительства нет возможности сделать это: «У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — заявил он, отметив, что порядка 10% ВВП можно потратить на помощь людям, но не с помощью «вертолетных денег».

При этом руководитель Сбербанка пояснил, что средств Фонда национального благосостояния хватит на несколько лет для исполнения социальных гарантий.

Ранее Алексей Навальный и ряд российских экономистов предлагали выдавать деньги всем гражданам без разбора, а также оказать более значимую поддержку бизнеса: