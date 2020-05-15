"Судьба – очень удобное оправдание". Чему учит личный гуру Германа Грефа

Известно, что индийский философ и проповедник Садхгуру дает мудрые советы Герману Грефу и другим бизнесменам, а также организует публичные выступления, как было пару лет назад на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда гуру предсказал мощное развитие информационных технологий в России и мире и заявил, что именно они помогут человеку стать свободным. Как показало время, знаменитый философ оказался прав — дижитал-технологии действительно шагнули далеко вперед. О чем еще говорил и предупреждал Садхгуру?

Мудрец уверен, что наше благосостояние напрямую зависит оттого, как мы реагируем на внешний мир. И если мы не воспринимаем проблемы, как катастрофу, а пытаемся их решать и радоваться жизни, несмотря ни на что, то наше существование перестает быть испытанием и выживанием. «До тех пор, пока ваша внутренняя жизнь полностью зависит от внешних событий, она нестабильна. Когда вы берете на себя ответственность за свою внутреннюю жизнь, в ней не остается места для стресса,» — говорит Садхгуру. Философ также призывает всех стать людьми, которые стремятся сделать жизнь окружающих прекрасной. Хочется верить, что именно эту идею российские политики и предприниматели сделают девизом своей деятельности.

Sobesednik.ru собрал самые известные высказывания Садхгуру, которые сегодня используют не только Герман Греф, но и другие успешные и известные люди во всем мире.

1. Если вы подходите к жизни играючи, то каждый ее момент — праздник.

2. Любовь — это качество. Любовь — это не то, что вы делаете. Любовь — это то, чем вы становитесь.

3. Страх, гнев и ненависть возникают из-за незнания, в чем заключается жизнь. Обида, гнев, ревность, боль, грусть и депрессия — это яды, которые вы пьете сами, но ожидаете, что они навредят кому-то другому. Это ошибка.

4. Воздух не испытывает к вам любви, он дает жизнь. Таким должны стать и вы — просто подпитывать все вокруг вас.

5. Каждый из вас должен взять на себя обязательство: всегда быть частью решения, а не частью проблемы.

6. Не пытайтесь избавиться от врага, избавьтесь от враждебности.

7. Если вы не хотите думать о чем-то конкретном — именно эти мысли первым делом будут появляться в вашей голове! Такова природа человеческого ума. Если вы боитесь чего-то, оно непременно появится.

8. Единственное, что стоит между вами и вашим благополучием — то, что вы позволяете своим мыслям и эмоциям управляться внешними факторами, а не внутренними.

9. Судьба — очень удобное оправдание для тех, кто не хочет нести ответственность за свою жизнь. Это утешительное слово, но оно лишает сил.

10. Не сражайтесь с жизнью, вы не против жизни. Вы и есть жизнь!

11. В следующий раз, когда сядете за стол и приступите к еде, первые пятнадцать минут не разговаривайте ни с кем. Сосредоточьтесь на восприятии еды, которую едите, воздуха, которым дышите, воды, которую пьете.

12. Человеческая глупость заключается в том, что люди всегда пытаются получить радость извне, но любое чувство всегда приходит изнутри.

13. Божественное — это не сущность, сидящая где-то наверху. Это живая сила, действующая в каждую секунду вашей жизни.

14. Качество жизни всегда определяется тем, как вы ее воспринимаете, а не тем, что она вам предлагает.

15. Лишь неразвитый интеллект все анализирует и делает выводы. Если ваш разум достаточно развитый и зрелый, вы наверняка замечали: чем дольше вы анализируете, тем дальше вы находитесь от каких-либо выводов.