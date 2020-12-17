Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды

14-летний пророк Абигья Ананд, предсказавший коронавирус, спрогнозировал, что ждет мир в 2021 году.

Юный астролог из Индии Абигья Ананд прославился на весь мир благодаря тому, что еще в 2019 году сумел предсказать начало нынешней пандемии коронавируса. В конце этого года Абигья рассчитал положения планет и выдал очередное пророчество: в конце декабря 2020 года мир вступит в очередную сложную фазу, во время которой могут начаться серьезные глобальные беды – от голода до войн и природных катаклизмов.

Сегодня у YouTube-канала юного предсказателя Conscience больше миллиона подписчиков, к словам мальчика прислушивается огромное количество людей по всему миру.

Абигья часто дает советы своим подписчикам. Например, советует переезжать в сельскую местность и заниматься крестьянским хозяйством, меньше времени проводить в Интернете и пить дождевую воду.

– После 21 декабря планеты будут располагаться неблагоприятно, надвигаются серьезные испытания, и спастись людям поможет исключительно позитивный настрой, сопротивление панике и страху, – сказал Ананд. – Через страх в людей могут входить различные беды, вот почему самое главное – не поддаваться ему.

Ананд подчеркивает: показания для глобальных проблем есть, но это совсем не значит, что все они непременно обрушатся на Землю. Если люди станут более осознанными и научатся жить в мире, проблем можно будет избежать. Мальчик даже разработал список мер по спасению человечества и представил их в своем последнем видео.

По его словам, люди должны чувствовать свою связь со всем миром и заботиться не только о себе, чаще бывать на свежем воздухе, пить свежевыжатые соки для повышения иммунитета и сохранять в душе оптимизм. Тогда нам всем удастся благополучно пережить надвигающиеся трудности и уже весной будущего года начать новую счастливую жизнь.