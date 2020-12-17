Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды

Фото: Global Look Press

Появится ли в Арктике новый ГУЛАГ?
Фото в статье: Кадры из фильма "Мужчина и женщина: Лучшие годы" / Capella Film

"Мужчина и женщина: Лучшие годы": любовь, спасающая память
Виталий Милонов // фото в статье: соцсети

"Там все работает": Милонов раскрыл, где отметить Новый год без карантина и ограничений
Фото: Global Look Press

"Футболистам наших клубов вправит мозги только ментальный тренер"
В центре внимания
Владимир Путин // Скриншот с трансляции 1tv.ru
Путин попросил не обижаться на его слова о реальных зарплатах
Спортшколу Авербуха переименовали в честь дочери Навки и Пескова
"Грязно-коричневая масса из легких, сердца, печени": патологоанатом описал влияние ковида на организм

Новости дня

17 декабря, четверг

[13:50]Стоимость проезда на метро в Москве с 1 января снова вырастет
[13:26]Шнуров спросил у Путина, как не материться и приютит ли Россия Трампа
[13:23]Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
[13:07]Путин: К 2030 году Россия должна сократить число бедных с 13,5% до 6,5%
[12:46]Путин уверен, что политическая система открыта для новых партий
[12:06]Песков снял маску во время приветствия перед пресс-конференцией Путина
[11:47]Псковские депутаты требуют от Бастрыкина расследовать отравление Навального
[11:18]В Испании задержаны 23 человека, отмывавших деньги российской мафии
[10:07]В Чечне убиты двое мужчин, бросивших взрывное устройство в полицию
[09:39]В Питере волонтеры с полицией спасли десантника без ног от "нищенской мафии"
[08:58]Минприроды предлагает собрать всю информацию о мусоре в Сети
[08:00]Госрегулирование гречки и медаль для Памфиловой. Новости к утру 17 декабря

16 декабря, среда

[22:13]В Курске завели дело о причинении смерти по неосторожности 14 ковидным пациентам
[21:42]В Уфе присяжные попросили о снисходительном сроке для мужчины, убившего педофила
[21:02]Вынесены сроки большинству устроителей теракта в Charlie Hebdo в 2015 году
[20:11]Дело об убийстве новорожденного в Калининграде закончилось оправданием врачей
[19:27]Лишь 7% россиян не пользуются интернетом
[18:44]В Набережных Челнах от школ потребовали выявить фанатов Тесака и ФБК среди учеников
[17:51]США обвинили Россию в милитаризации космоса
[17:19]Гречка в России подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая
[16:33]Прокуратура нашла угрозу безопасности страны в объявлении о продаже капусты
[15:54]Журналисты подали в суд на Кремль. Их отказались пустить на пресс-конференцию Путина
[15:41]Претендентам на гражданство РФ придется доказывать, что они ведут себя как россияне
[15:20]В Госдуме предлагают отправлять в колонию на 10 лет за блокирование дороги
[14:44]Уральское дело о "контрабанде" антидепрессанта суд перенаправил в Подмосковье
[14:25]Мишустин призвал не увлекаться регулированием цен, избегая падения производства
[13:49]Депутаты потребовали от главы ФСБ возбудить дело об отравлении Навального
[13:46]Бившая детей медсестра в Новосибирске приговорена к году исправительных работ
[13:26]Лавров высказался о расследовании Навального – виноват Запад, а обвинения смешные
[12:25]Семья главы разведки РФ пользуется яхтой и самолётом азербайджанского миллиардера
[11:45]"Какие-то глупости придумываете": Бабкина раскритиковала ограничения в театрах
[11:00]X5 продаст макароны и тушенку в убыток после слов Путина о макаронах по-флотски
[10:21]Цифровая перепись населения обойдется в 32 млрд. Обычная была бы вдвое дороже
[09:42]В Беларусь впервые с 2008 года назначен посол США. Штаты поддерживают Тихановскую
[09:07]Президент Бразилии отверг вакцинацию: "Моя жизнь в опасности? Это моя проблема"
[08:39]Тайное становится налоговым, в Питере закончились койки. Главное к 16 декабря

15 декабря, вторник

[22:08]В Нижнем Новгороде активист задержан на пикете в поддержку Навального
[21:34]В РФ выросло производство свинины и снизился выпуск авто
[21:15]Российско-таджикская певица Манижа стала послом доброй воли ООН по делам беженцев
[20:25]Волоколамский мусорный полигон закрыли досрочно

Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото в статье: depositphotos
Курица с пихтой, отбивные из индейки и рождественская буженина: топ-3 блюда на Новый год
Фото: Global Look Press
Тульский каток и аномальные морозы в Челябинске: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
sobesednik logo

Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды

Общество
11:07, 17 декабря 2020

Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды
14-летний индийский пророк Абигья Ананд // фото: скриншот YouTube
14-летний индийский пророк Абигья Ананд // фото: скриншот YouTube

14-летний пророк Абигья Ананд, предсказавший коронавирус, спрогнозировал, что ждет мир в 2021 году.

Юный астролог из Индии Абигья Ананд прославился на весь мир благодаря тому, что еще в 2019 году сумел предсказать начало нынешней пандемии коронавируса. В конце этого года Абигья рассчитал положения планет и выдал очередное пророчество: в конце декабря 2020 года мир вступит в очередную сложную фазу, во время которой могут начаться серьезные глобальные беды – от голода до войн и природных катаклизмов. 

Сегодня у YouTube-канала юного предсказателя Conscience больше миллиона подписчиков, к словам мальчика прислушивается огромное количество людей по всему миру. 

Абигья часто дает советы своим подписчикам. Например, советует переезжать в сельскую местность и заниматься крестьянским хозяйством, меньше времени проводить в Интернете и пить дождевую воду

– После 21 декабря планеты будут располагаться неблагоприятно, надвигаются серьезные испытания, и спастись людям поможет исключительно позитивный настрой, сопротивление панике и страху, – сказал Ананд. – Через страх в людей могут входить различные беды, вот почему самое главное – не поддаваться ему.

Ананд подчеркивает: показания для глобальных проблем есть, но это совсем не значит, что все они непременно обрушатся на Землю. Если люди станут более осознанными и научатся жить в мире, проблем можно будет избежать. Мальчик даже разработал список мер по спасению человечества и представил их в своем последнем видео.

По его словам, люди должны чувствовать свою связь со всем миром и заботиться не только о себе, чаще бывать на свежем воздухе, пить свежевыжатые соки для повышения иммунитета и сохранять в душе оптимизм. Тогда нам всем удастся благополучно пережить надвигающиеся трудности и уже весной будущего года начать новую счастливую жизнь.

Тема: Абигья Ананд

Теги: #предсказания

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Владимир Путин // Скриншот с трансляции 1tv.ru

Общество

Путин: К 2030 году Россия должна сократить число бедных с 13,5% до 6,5%
Нет изображения

Общество

В Испании задержаны 23 человека, отмывавших деньги российской мафии
14-летний индийский пророк Абигья Ананд // фото: скриншот YouTube

Общество

Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды
Политика
СМИ: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уйдет в отставку
Путин любит удивлять: Венедиктов рассказал, кто на самом деле станет преемником президента
Почувствуют все: Валерий Соловей озвучил пугающий прогноз на 2021 год
К поиску "отравителя" Навального подключилась налоговая служба
Общество
Навальный хуже Ленина: Васильева объяснила, почему оппозиционера нельзя допускать к власти
Плоды дурного воспитания?
"Достала самоизоляция!": Ахеджакова оценила карантин в Москве словом на букву Ж
"В тюрьме чудовищно тяжело": историк Соколов рассказал о первом годе за решеткой
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

А со всеми остальными, не исключая Басту, Шнуров расправляется что Макиавелли: хихикая. Еще бы, он даже слово «катарсис» знает, а они все думают, что катарсис – это столица Катара. С другой стороны, с житейской, Баста денег заработал, пока все ноют

Культура и ТВ
Сухой закон и запись в паспорте: Шура и Лева открыли тайны группы "Би-2"
Звезда "Универа" Мария Кожевникова ушла из кино и сменила профессию
"Без Колтового уже не то": отзывы зрителей о "ДНК" с Анной Казючиц
Заменившая Колтового Анна Казючиц расплакалась на съемках "ДНК"
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил об отсутствии Меладзе на новогодних "Голубых огоньках"
"Паркинсон погубил": Поргина рассказала о последних днях Гафта
Мадонна обзавидуется: сексуальная Долина затмила поп-королеву шикарной грудью
"В Москве тоска напала": Поргина укатила в турецкий отель премиум-класса

Здоровье
Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса
Малярия лишает мозг человека притока кислорода
Ученые: COVID-19 в 5 раз более смертелен, чем обычный грипп
Надо ли вакцинироваться переболевшим, рассказал вирусолог
Туризм
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Фото: Global Look Press
Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала
Фото: Юрий Феклистов
Фото с историей. Ефремов с юности интересовался политикой
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press
"Если тренер пьет водку, ты тоже будешь": Исинбаева объяснила отказ от тренерства
Сергей Кириенко и Михаил Осеевский – папа, глава «Ростелекома» // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ростелеком" распилили по-детски: как госкомпания стала кормушкой семьи и друзей Кириенко
Виталий Манский // фото: Андрей Струнин
Виталий Манский:
Есть в стране человек, который знает, куда в конечном счете идет Россия
Светлана Дружинина // фото в статье: АГН "Москва"
Светлана Дружинина:
Я прошла сложный путь отношения к Путину
Эдвард Станиславович – автор нескольких десятков книг // фото в статье: Андрей Струнин
Радзинский:
Сталин – огромное зло, но громадная фигура. А наша эпоха как-то сморщилась
Виктория Скрипаль // стоп-кадр: YouTube
Виктория Скрипаль:
По версии Навального, я последняя сволочь на этой земле
Ирина Антонова // фото в статье: Андрей Струнин
"Весь путь России после Сталина был неправильным":
Последнее интервью Ирины Антоновой
Портрет Ванги // Global Look Press
Тайна пяти двоек: обнародован пугающий прогноз ясновидящей Ванги на 22 декабря 2020 года
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин
Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной
Стоп-кадр: YouTube
Отец Фриске разоблачил банду мошенников, лечивших его дочь, Заворотнюк, Задорнова и Гундареву
Фото: Instagram
Какие ножки: молодая пассия шеф-повара Ивлева в соблазнительном боди взорвала Сеть
Фото: Instagram
"Клеточная терапия творит чудеса": помолодевшая Надежда Бабкина заставила фанатов заподозрить "неладное"
#ВышеНеБыло: "Европа Плюс" вновь на высоте
AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума
Честь топ-менеджера "Газстройпрома" охраняют боты?
Фото: соцсети
"Лошемобиль": в Татарстане машины снова стали запрягать
Испания – солнечная страна, идеальная для чартера яхт
^