Война, голод и эпидемия: мальчик, предсказавший ковид, поразил новым прогнозом

14-летний мальчик из Индии Абигья Ананд, предсказавший коронавирус, выступил с новым прогнозом. На этот раз юный астролог и провидец рассказал о том, что ждет мир в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года.

Фото:соцсети

– Согласно моим астрологическим расчетам, в этот период планеты будут располагаться так, что могут вызвать проблемы на Земле, – рассказал Абигья. – И человечество должно подготовиться к возможным неприятностям, чтобы пережить их без последствий. Юпитер и Сатурн будут видны на Земле в шестом градусе Козерога, и их совместное излучение будет оказывать влияние на нашу жизнь.

По словам Абигья, ожидаемый непростой период окажет влияние не только на последующие месяцы, но и на следующие 20 лет жизни нашей цивилизации.

Фото: соцсети

Главная проблема, по мнению юного пророка, – это самоизоляция людей, которые будут вынуждены проводить 99% времени в закрытом помещении. От этого их иммунитет сильно понизится. Кардинально изменится и общий уклад жизни, хотя сейчас в это все еще мало кто верит. Также следует ожидать дальнейшего «падения экономики».

– Самыми уязвимыми отраслями станут производство автомобилей и ювелирных украшений, – поведал Ананд. – Они пострадают больше других. Люди перестанут покупать машины и украшения за ненадобностью. А золото на этом фоне вырастет в цене. Но самое страшное, что может угрожать человечеству с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го, – реальный голод, войны и эпидемии, – считает Абигья.

Предсказатель неоднократно заявлял, что человек должен надеяться на защитные силы своего организма, потому что никакая иммунизация не поможет ему справиться с грядущими эпидемиями. Для этого нужно правильно питаться и ничего не бояться. А еще отдавать предпочтение натуральным природным лекарствам, а не синтетическим.

Вот как выглядит хронология предстоящих событий, согласно Ананду.

1. Судя по расчетам юного предсказателя, настоящих проблем нам следует ожидать после 28 ноября 2020 года.

2. 14 декабря случится солнечное затмение, которое сильнее всего повлияет на Южную Америку.

3. 19-21 декабря произойдет событие мирового масштаба, последствия которого будут ощущаться еще 3 месяца.

4. В феврале 2021 года человечество ожидает серьезная опасность, которая может быть связана с полной потерей иммунитета. Те, кто сохранят иммунитет, останутся живы, говорит Ананд: «Приготовитесь к борьбе с серьезными проблемами!» В этом месяце главное не поддаваться страху и не совершать необдуманных импульсивных поступков. Тяжелая ситуация в мире закончится только в апреле 2021 года.

При этом индийский предсказатель не исключает кризиса власти в некоторых странах.

– Шесть небесных тел объединятся в одном знаке, что вызовет серьезные проблемы во власти, – говорит Абигья. – Главный правитель может отречься от престола (кто именно, предсказатель умалчивает. – Прим. Sobesednik.ru). В небе произойдет парад планет, а на земле – глобальные перемены.

В ноябре 2021 года начнется новое время для всей планеты. И то, в каком состоянии мы войдем в этот период, задаст тон следующим 20 годам нашей жизни.