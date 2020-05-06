14-летний индийский мальчик предсказал победу над коронавирусом уже в мае

Юный блогер из Индии Абигья Ананд прославился на весь мир после того, как в августе прошлого года записал необычное видео на своем Ютуб-канале. 14-летний мальчик предсказал начало глобальных катастроф на всей планете, которые станут причиной тысяч смертей. Абигья давно увлекается астрологией и сумел высчитать наступление пандемии по необычному расположению планет.

Ребенок предупредил всех своих подписчиков о начале сложного и опасного периода в жизни человечества, который начнется в ноябре 2019 года. Об этом видео вспомнили лишь спустя полгода, когда мир охватила пандемия коронавируса. Интересно, что Абигья также назвал необычную причину возникновения вируса и предсказал окончание глобальной катастрофы. По его расчетам, эпидемия пойдет на спад 29 мая 2020 года.

Удивительно, что в своем видео мальчик абсолютно точно предсказал неизвестную болезнь, которая создаст дистанцию между людьми, повлечет за собой крах мировой экономики и множество смертей. Блогер назвал борьбу с неизвестной заразой настоящей войной, что тоже нашло подтверждение в реальности, когда в города были стянуты отряды военных и полиции, чтобы регулировать режим самоизоляции. Мальчик уверяет, что иммунитет у жителей Земли понизился из-за того, что они смотрели на солнечное затмение, а также уверяет, что в конце мая количество зараженных начнет снижаться и медики смогут получить контроль над неизвестной болезнью.

Сейчас Абигья — настоящий национальный герой Индии, у него берут интервью, а его предсказания теперь смотрят чаще, чем новости.

— Я расскажу вам, как можно предупредить заражение коронавирусом, — бесстрашно вещает со своего канала юный предсказатель. — Для начала прекратите смотреть телевизор и читать новости. Вы наполняете себя различной информацией и начинаете бояться. Страх наполняет вас... В нашем мозге есть часть под названием амигдала, которая отвечает за эмоции, у вас начинают вырабатываться гормоны стресса и снижается иммунитет. Вы становитесь уязвимы для вируса.

Абигья уверяет, что причиной начала коронавируса стал в том числе мощнейший коридор затмений, который начался в декабре прошлого года и продлился до января. «Люди не должны были его наблюдать, — считает юный предсказатель, — особенно дети и беременные женщины. Это затмение было связано с коронавирусом. Это очень опасно, если вы смотрите на затмение, оно мгновенно понижает наш иммунитет, верите вы в это или нет! И я уверен, если бы люди не наблюдали затмения, коронавирус не распространился бы так быстро».

Юный астролог говорит, что человеческие тела напрямую связаны с положением планет на небе и советует всем, кто находится на самоизоляции, чаще подставлять лицо солнцу. Абигья также не рекомендует выходить на улицу 21 июня 2020 года, когда случится очередное солнечное затмение.