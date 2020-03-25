Озвучены новые предсказания Ванги: спасение от коронавируса придет из России

Знаменитой болгарской предсказательницы давно нет в живых, но ее пророчества до сих пор будоражат воображение миллионов людей. Несколько из них были озвучены в программе «На самом деле» на «Первом канале».

Внук личного биографа Ванги рассказал, что существует книга ее пророчеств, среди которых есть те, что касаются 2020 года.

Прорицательница уверяла, что охвативший человечество вирус будет побежден. Лекарство создадут из шишек сибирского кедра. Новый препарат поднимет человеческий иммунитет и сделает организм устойчивее к вирусам. Также она уверяла, что эпидемия сплотит человечество, исчезнут границы между богатыми и бедными, сотрутся границы государств. Все окажутся равны перед страшной угрозой заражения.

Однако после победы над вирусом, по словам Ванги, начнется страшный голод.

– Я не могу быть уверен, какой именно голод – продуктовый, культурный или финансовый, – признался Владислав Сафин, двоюродный внук личного биографа прорицательницы. – Но мы в этом голоде сплотимся, если будем делиться друг с другом.

Внук биографа Ванги Владислав Сафин в программе «На самом деле» / Первый канал / скриншот с Youtube

Ведущий программы Тимур Еремеев не поверил словам Сафина, однако выяснил еще немало подробностей о пророчествах Ванги.

Выяснилось, что Ванга не предсказывала гибель всего человечества, она лишь говорила о том, что эта страшная беда (предположительно, коронавирус) затронет приблизительно 100 миллионов человек. Но погибнут не все они. Ванга предсказывала: спасение от эпидемии скорее всего придет из России.

Также Ванга, как рассказал Сафин в эфире «Первого канала», советовала президенту России держаться за бедных и делать их жизнь лучше. Мол, они не подведут.