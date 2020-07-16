Индийский мальчик-пророк: В декабре 2020 года человечество ждут новые беды

14-летний Абигья Ананд шокировал прогнозом о скорой катастрофе пострашнее пандемии.

Юный пророк прославился осенью прошлого года, когда с помощью астрологических вычислений предсказал появление «ковида». С тех пор мальчик стал частым гостем ток-шоу и настоящим гуру, к его словам прислушиваются сотни тысяч людей во всем мире.

Недавно Абигья шокировал поклонников новым страшным предсказанием. По его расчетам, в период с ноября по декабрь 2020 года в мире начнутся очередные глобальные катастрофы, и они будут куда страшнее бушующей сейчас пандемии коронавируса.

– В это время Юпитер и Сатурн перейдут в один знак Зодиака, и вполне вероятно наступление новых потрясений, таких, как эпидемия холеры (под холерой мальчик подразумевает любые виды заразных заболеваний. – Авт.), голода и тысяч смертей.

Абигья объясняет это не только особенным положением планет, но и вполне очевидными причинами.

– Мы пока не замечаем, что наш иммунитет сильно ослаблен, – говорит мальчик, – но тем не менее, это так. Люди ослаблены не только физически, но и морально. Вот почему любые вирусы и бактерии сейчас очень опасны для нас. Плюс во время пандемии сильно пострадала экономика многих стран. Пострадают фондовые рынки, и это заметно отразится на жизни простых людей. Мы увидим все последствия пандемии уже в декабре этого года.

Абигья призвал людей не паниковать, ведь все надвигающиеся опасности временные. Негативный период продлится с декабря 2020 года до марта 2021 года. Особенно опасным месяцем, по словам предсказателя, станет февраль 2021 года. В это время стоит проявлять предельную осторожность во всем и не рисковать здоровьем и финансами.

– Главное, что должен делать каждый человек на Земле в эти сложные месяцы, – подытожил Ананд, – не впускать в себя страх и панику. Даже если средства массовой информации будут нагнетать атмосферу, будьте уверены: человечество справится с проблемами и вступит в светлую эру уже весной будущего года.