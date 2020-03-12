Ким Кардашьян обнаружила древнее пророчество о короновирусе

39-летняя фотомодель и блогер поделилась с подписчиками отрывком предсказания знаменитого в Америке медиума Сильвии Браун, которая говорила о появлении смертельно опасной болезни еще в 2008 году.

Сама предсказательница скончалась еще семь лет назад, однако при жизни успела написать несколько бестселлеров с пророчествами. В частности, Сильвия предсказывала судьбы Усамы Бен Ладена, Билла Клинтона, Майкла Джексона и множество громких событий в истории США. Она уверяла, что может общаться с умершими и обладает даром ясновидения.

Фото: Instagram

Теперь всплыли ее пророчества по поводу «болезни, похожей на пневмонию, которая вспыхнет в 2020 году и охватит весь мир». Именно этой выдержкой из пророчества Браун и поделилась Ким Кардашьян с общественностью. В своей книге «Конец дней: предсказания и пророчества о конце света», опубликованной в 2008 году, экстрасенс написала о вспышке пневмонии, которая перевернет мир с ног на голову, а также о том, что вирус не будет поддаваться ни одному из известных методов лечения. Интересно, что Браун также написала о внезапном прекращении эпидемии: «болезнь исчезнет также внезапно, как и появится, а затем снова вспыхнет через 10 лет».

Тему мистических предсказаний и совпадений тут же подхватила американская пресса. Также о вирусе, похожем на нынешний, было подробно расказано в романе Дина Кунца «Глаза тьмы», изданном еще в 1981 году. В нем вирус назывался Ухань-400 и происходил именно из китайского города Ухань.

Похоже, истерия, связанная с коронавирусом, нарастает, и теперь в нее включились даже знаменитости.