Российские пенсионерки изобрели новый способ "борьбы" с коронавирусом

В интернете появился видеоролик, на котором группа из нескольких пожилых женщин «обкуривает» улицу против коронавируса.

«Мы сейчас будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию», — объявила лидер данной акции перед тем, как показать на камеру необходимый ритуал.

Сразу после вступления женщины начинают совершать круговые движения руками, в которых виднеются подпаленные бумажные листки.

«Вправо три раза, влево три раза. Обкуриваем коронавирус. К нам он не придет!» — констатируют участницы ритуала.

Одним из первых видео опубликовал YouTube-канал «Отряды Путина Soc Sprav», однако к настоящему моменту оно «развирусилось» на десятки других каналов и платформ.

Если же метод пенсионерок вы сочли дурачеством, предлагаем прочитать наше интервью с вирусологом о том, насколько опасна новая зараза, пришедшая в Россию из Китая: