Минпромторг выступил против запрета на одноразовые пластиковые пакеты

В ходе заседания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представители Беларуси предложили отказаться от тонких полиэтиленовых пакетов. Как пишет РБК, российский Минпромторг выступил против этого. Запрета на одноразовый пластик уже давно добиваются экозащитники.

Речь идет о биоразлагаемых упаковках и упаковках из вспененного полистирола. Глава технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский объяснил, что белорусская сторона аргументировала свое предложение заботой об окружающей среде: данный вид пластика не только загрязняет природу, но также не подлежит переработке.

Минпромторг обосновал свой отказ от этого рядом причин: вместо запрета российское ведомство предлагает увеличить ответственность производителя таких упаковок, без одноразовых пакетов некуда будет выбрасывать использованные одноразовые маски — этого требуют правила «гигиены и безопасности» (как часто их соблюдают в реальности, не говорится). Также в Минпромторге считают, что запрет вызовет рост цен на товары, которые продают в таких пакетах.

Россию в ходе заседания также поддержал Казахстан.

Глава Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев поясняет, что использование таких упаковок мешает переработке пластика. «Самая многочисленная из неперерабатываемых фракций — одноразовые пакеты-майки. За год только в Москве их выбрасывают более миллиарда штук», — рассказала заместитель директора «Эколайна» Елена Вишнякова. Она также пояснила, что слово «биоразлагаемые» в данном контексте вовсе не означает, что пластик пропадает — он лишь распадается на микропластик, который «наносит вред окружающей среде». С этим согласны и в Greenpeace.

Ранее Greenpeace уже не раз требовал от российских властей принять меры по отказу от одноразовых пакетов. Они негативно влияют на экологию страны, например, загрязняют Черное море. Экозащитники опасаются, что бездействие Минприроды в этом вопросе может повлечь трехкратное увеличение душевого показателя потребления пластмасс.