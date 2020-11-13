Greenpeace снова сетует на одноразовый пластик, загрязняющий Черное море

Экоактивисты Greenpeace провели экспедицию по берегам Черного моря и пришли к неутешительным итогам, изучив ситуацию с количеством мусора и его характером. Среди отходов 92% пластика представлены одноразовым пластиком, который организация уже давно предлагала ограничить в производстве.

Всего на берегах Сочи, Шепси, Анапы и Бугазской косы удалось собрать порядка 108 килограмм мусора или 8814 его фрагментов, передает VTimes. Только на одном участке в 100 метров оказалось 3910 фрагментов на 40 килограмм. Для сравнения, на озере Байкал за неделю в пяти разных местах удалось собрать лишь 3975 таких фрагментов.

«Черное море действительно сильно загрязнено и уровень его загрязнения становится больше с каждым днем, — поясняет глава токсического отдела Greenpeace Алексей Киселев. — Не нужно ехать на Тихий океан искать там мусорные острова – они уже есть у нас, в Черном море».

Как пояснили эксперты, речь идет не только о том мусоре, который оставляют отдыхающие. Он также приплывает из других рек: Дона, Дуная, Днестра и Риони. Встречаются фрагменты из Турции и Греции.

По словам Киселева, загрязнение таких мастабов с помощью уборок устранить не получится. Он настаивает, что для очищения водоемов необходимо отказываться от одноразового пластика, о чем Greenpeace просил веце-премьера правительства Викторию Абрамченко. Организация уже давно настаивает на этой мере.