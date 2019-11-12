Greenpeace упрекнул Минприроды в бездействии в вопросе одноразового пластика

Greenpeace опубликовал свое письмо министру природы РФ Дмитрию Кобылкину. В нем говорится, что в стране на настоящий момент не предпринимается усилий, направленных на предотвращение образования отходов и максимального использования сырья и материалов, отмечают «Ведомости».

По оценкам организации, такое отношение властей может привести к росту потребления изделий из пластмасс на душу населения с 32,3 килограмм до 89,9 килограмм в год. Решением Greenpeace видит запрет на производство, продажу и использование одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров и упаковки немедицинского назначения. Кроме этого, отмечаются возможные стимулирующие программы для производства многоразовых товаров.

Znak.com также передает, что организация запустила в интернете петицию о запрете одноразового пластика.

При этом председатель правления, научный руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова считает, что со стороны государства уже обеспечило льготы для производителей и импортеров упаковки из биоразлагаемых материалов. По её словам, в России существует проблема псевдобиоразлагаемых пакетов, которые при распадаются на мелкие частицы пластика.

Позиция Минприроды в этом вопросе не столь категорична. Как отмечал его глава ранее, «можно постепенно, например по 10% в год, вводить какие-то ограничения. Если мы сейчас запретим пластиковую посуду, оставим без работы заводы – и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя».