Готова ли Россия отказаться от пластиковых пакетов?

Недавно Роспотребнадзор выдвинул инициативу поэтапного запрета производства и использования пластиковых пакетов к 2025 году. Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало это предложение. С одной стороны, такой шаг может стать новым этапом к осознанному потреблению и бережному отношению к природе. Однако реализация этого плана может привести и к неприятным последствиям.

Использование пластика и распространение пластиковых отходов – одна из самых серьезных проблем для экологии. Ее ставят в один ряд с такими угрозами, как, например, озоновые дыры или парниковые газы. Пакеты, бутылки из пластика разлагаются несколько сотен лет. А попадая в мировой океан, уничтожают рыб и морских животных. Отказ от использования пластиковых пакетов может стать весьма существенным вкладом в поддержание экологической стабильности нашей планеты.

Эколог-консультант Вадим Рукавицын считает, что чем меньше пакетов – тем лучше, а отказ от использования пластиковых пакетов должен быть внедрен в нашу культуру потребления:

«Инициатива Роспотребнадзора по запрету пластиковых пакетов однозначно правильная и ее внедрение необходимо. У нас в стране в быту и повседневной жизни используется очень много пластика: он копится на свалках, даже биоразлагаемые пакеты все равно в итоге не разлагаются полностью и смываются потом в реки, океаны и нашу питьевую воду. В итоге мы сами себя травим этим пластиком. Поэтому пакетов должно быть меньше, чем меньше - тем лучше. Европа уже активно отказывается от пластиковых пакетов, нам нужно последовать ее примеру», - говорит Рукавицын.

С ним согласен Антон Ястребцев, генеральный директор компании «ЭКОСПЭЙС».

«Пластиковые пакеты - основной загрязнитель окружающей среды. Особенно это критично для прибрежных стран, которые имеют выход к мировому океану. У нас ситуация не так трагична, но есть особенность: у нас пластиковые пакеты в большом количестве разносятся ветром и могут несколько сотен лет лежать на природе и гнить, или еще хуже – попасть в реки», - сказал Ястребцев.

Но не все так просто. Чтобы отказаться от использования пластиковых пакетов, необходимо решить ряд непростых вопросов.

Какую альтернативу можно предложить использованию пакетов?

К сожалению, на сегодняшний день равнозначной альтернативы не существует – как по экологическим, так и по экономическим причинам. Например, если перейти на биоразлагаемые пакеты – это не решит ситуацию. Потому что этот вид упаковки не разлагается полностью, а распадается на микрокусочки, которые тоже могут попасть в пищу животных и птиц. Бумажные пакеты тоже не панацея – кроме того, что они постоянно рвутся, промокают и не всегда удобны при использовании, такая упаковка еще и довольно затратна при производстве. К тому же для их изготовления вырубаются деревья, а когда бумажные пакеты разлагаются, то вредные выбросы от них почти на 70% больше, чем от пластика.

В сложившейся ситуации многие люди, которые трепетно относятся к сохранению экологической среды, практикуют использование авосек и экосумок. Однако авоськи продаются не везде, а экосумки стоят недешево.

«Сейчас активно внедряются многоразовые пакеты для фруктов. Но люди забывают пакеты дома и не очень активно ими пользуются. На мой взгляд, единственная альтернатива на данный момент – многоразовые сумки и мешочки. И если у нас повсеместно начнется практика их использования в магазинах, то люди постепенно перестроятся. Авоськи и мешочки сейчас, по сути, продаются только в «Инстаграмме». Если магазин будет продавать многоразовые мешочки и недорогие авоськи, или предлагать их в аренду – это во многом упростит решение проблемы», - говорит Вадим Рукавицын.

Кто заплатит рублем?

Важно понимать, что при переходе на новый вид упаковки платить за нее будет потребитель. Кроме того, подорожают многие товары, если их запретят упаковывать в пластиковую пленку. Для компаний-производителей открываются новые рынки, но для покупателей это еще одна статья расходов. Многие россияне живут в очень стесненных финансовых обстоятельствах, и решение своих ежедневных материальных вопросов в данной ситуации выходит на первый план.

Другая проблема носит экологический характер. Необходимо позаботиться о том, чтобы появились возможности для переработки той альтернативы, которая придет на смену пластиковым пакетам.

На полигонах, куда свозят мусор, скоро вообще может не остаться места, а новый вид упаковки может потребовать новых ресурсов для безопасной переработки.

Что же делать? Изучать опыт западных стран, искать равнозначную альтернативу, перестраивать сознание потребителей.

Инициатива, безусловно, хорошая и правильная. Главное – добиться ее грамотной реализации, не нанести планете еще больший вред и подойти к этому вопросу без фанатизма, считает Антон Ястребцев.

«К ограничениям надо подходить с умом – поэтапно, учитывая мировой опыт. Использовать крафт-бумагу, которая за несколько лет разлагается в природе. Проработать ограничения в упаковке продуктов, чтобы они не упаковывались в пластик. Наклеивать этикетки прямо на фрукты. У нас нет питьевых фонтанчиков, мы постоянно покупаем бутылки, тем самым увеличивая количество мусора. Почему бы не расставить питьевые фонтанчики в парках? Или же разместить в общественных местах пурифайеры, в которых стоит сложная система фильтров. Подходишь со своей бутылкой, наливаешь в нее воду и пьешь. Это более безопасно для природы. То же самое – с сыпучими продуктами. Крупы можно не насыпать и не фасовать в пакеты, можно разработать многоразовые модные контейнеры, фляжки, которые прослужат 1-2 года. Также – с молоком, за которым целесообразно приходить со своей тарой. Я с собой давно ношу авоську, экономя минимум 100 пакетов в год. Начинать надо с малого: установить обязательную плату за пакеты в магазинах. Плюс нужна хорошая альтернатива пластиковым пакетам. Главное – внедрять эту инициативу без фанатизма и постепенно», - говорит эксперт.

Международный опыт

Каждый год человечество все серьезнее относится к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природных ресурсов планеты. В западных странах придумываются и внедряются оригинальные и эффективные решения.

Например, в Норвегии разработали программу «Энергия из отходов», и теперь 70% переработанного мусора идет на энергию для отопления зданий. В США все больше городов и штатов запрещают упаковку из пенопласта, который разлагается не одну сотню лет. В Гонконге морские суда, которые перешли на экологически чистое топливо, в 2 раза снизили портовые сборы. В Бразилии за правильную сортировку мусора жителям выдавали талоны на бесплатную еду, поездки в транспорте, а школьникам – на принадлежности для учебы.

В Австралии с 1993 года жители массово выходят на очистку океанских пляжей – на сегодняшний день в этой инициативе участвует уже более 100 стран. Всемирный фонд дикой природы каждый год проводит «Час Земли», когда на 60 минут участники акции отключают электричество. Существует «Международный день воды», «Всемирный день посадки леса» и множество других активностей.

Россияне тоже постепенно начинают принимать участие в мировых экологических программах и акциях, внедряют привычки разумного потребления, все более осознанно относятся к обращению с отходами. Но как будут развиваться эти процессы в нашей стране – покажет время.