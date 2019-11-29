Беларусь запретит одноразовый пластик в общепитах с 2021 года

Использование одноразовой посуды в заведениях общественного питания в Беларуси станет незаконным с 1 января 2021 года, сообщает Министерство антимонопольного реагирования страны.

Упомянутому ведомству поручено в течение трех месяцев определить перечень предметов, запрещенной к использованию. Сейчас уполномоченная институция изучает рынок посуды, чтобы подготовить соответствующий документ.

Ранее Greenpeace направлял письмо министру природы РФ Дмитрию Кобылкину с предложением запретить в России производство и продажу одноразовой пластиковой упаковки немедицинского назначения и стимулировать производство многоразовых товаров.

В прошлом году команда аспирантов и студентов Самарского технического университета рассказывала об изобретении ими съедобной одноразовой посуды.