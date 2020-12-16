"Там все работает": Милонов раскрыл, где отметить Новый год без карантина и ограничений

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян «плюнуть на всё» и встретить 2021-й, следуя его советам.

– Проблема сейчас в том, что многие заведения в праздники будут закрыты. У нас, в Петербурге, точно, – сокрушается народный избранник в интервью Sobesednik.ru. – Люди окажутся заперты дома, в четырех стенах, поэтому хочу призвать всех: не бухать! Нужно следить за употреблением алкоголя, а то вся зараза будет прилипать. Также важно не сидеть дома. Ученые доказали: когда люди постоянно сидят в квартире, иммунитет падает, дети чаще болеют.

Плюньте на все! – призывает Милонов. – Езжайте на дачу, затопите печь!

Ехать на Новый год в Турцию и тем более в Европу Виталий Милонов не советует категорически.

– С ужасом услышал, что курорты Турции ждут наших горнолыжников, – говорит депутат. – Это же позор! Мы из России поедем в Турцию на лыжах кататься! В Турцию ездить нельзя, точка!

Все там летом накупались в море с фекалиями и принесли нам вторую волну коронавируса, – утверждает Милонов.

Милонов обещает "дедморозить" на встречах с избирателями

У нас в стране много мест, куда можно съездить отдохнуть, не обязательно в Сочи, где дорого, – напоминает депутат. – Есть Адлер, в конце концов, Абхазия рядом.

Виталий Милонов рассказал, как он сам будет встречать Новый год.

– У нас же сейчас все закрыли в Петербурге, поэтому поедем в Ленобласть. Они хитрые, у них все работает, там нас ждут (в Ленинградской области в период новогодних праздников тоже действуют ограничения, но они мягче, чем в Петербурге. – Прим. Sobesednik.ru). Также планирую съездить к друзьям в Нагорный Карабах. А между поездками буду, как Дед Мороз, ходить к избирателям, угощать их конфетами, фруктами, дарить подарки.