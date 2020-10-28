Милонов объяснил прелести вакцинации: Можно будет целоваться без маски

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что страдает из-за ограничений – и на работе, и общаясь с женой дома.

Накануне СМИ сообщили, что депутатов-единороссов Виталия Милонова и Наталью Поклонскую не пустили на заседание Госдумы, так как те отказались сдавать тест на коронавирус. Sobesednik.ru связался с «бунтарем из Петербурга» и выяснил: это информационная утка.

– Я прочитал эту новость, сидя на заседании Госдумы и сразу выложил в соцсети свое фото с заседания, – рассказал нам Виталий Милонов. Видимо, потом политик это фото удалил, так как нам его обнаружить не удалось. – Произошла на самом деле техническая ерунда – у меня не был с утра готов тест, так как я его сдавал не вместе со всеми депутатами, а самостоятельно. И у нас нет никаких запретов, хотя я мог бы и посидеть в кабинете. Но я пошел в зал.

По словам парламентария, обстановка в Госдуме сейчас непростая, и депутаты, из которых, как сообщил на днях спикер Вячеслав Володин, 91 человек либо переболели, либо болеют, всячески стараются избежать массового заражения.

– Мы стараемся сидеть хотя бы через одного, – продолжил Виталий Валентинович. – Это легко увидеть в зале заседаний. Так происходит не потому, что депутаты – прогульщики. Нет, мы не прогульщики. Просто если мы, все 450 человек, будем сидеть плечом к плечу, это будет не дай Бог. Поэтому, как предписано, соблюдаем социальную дистанцию. Договариваемся с товарищами, с соседями по ряду, заходим в зал по очереди.

Милонов назвал массовое тестирование вынужденной мерой, которая никого не вылечит, но помогает выявить заболевших, и высказался в пользу массовой вакцинации.

– Вокруг меня все переболели, – пояснил он. – К массовой вакцинации нужно относиться с пониманием. Я каждую неделю летаю в регион, куча избирателей со мной общается. И дома целоваться же не будешь с маской. Конечно, я хотел бы привиться.

Депутат Наталья Поклонская также выложила в Instagram селфи-подтверждение того, что в зал заседаний она допущена. Сейчас в Госдуме обсуждается проект бюджета, сегодня он принят в первом чтении. Больше всех, как обычно, пострадали образование (5% расходов бюджета) и наука (еще меньше расходов бюджета).