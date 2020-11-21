Митрополит Иларион призвал перевести армию на контракт ради её же боеспособности

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, представляющий Русскую православную церковь, заявил, что необходимо полностью отказаться от обязательного призыва в вооруженные силы в пользу службы по контракту. Таким образом РПЦ прокомментировала недавний случай, когда солдат-срочник расстрелял сослуживцев и сбежал.

«Я хотел бы выразить надежду на то, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на мой взгляд, это будет лучше для боеспособности армии. Случайные люди в армии очень опасны, потому что они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современной армией», — передает «Интерфакс» слова Илариона.

Он считает, что войска должны состоять из людей, которые сами вызвались служить там и получают за это гонорар. Сам митрополит два года прослужил в армии и высказывается против распространенного мнения, что «каждый мужчина должен пройти через обязательную воинскую службу».

По словам представителя РПЦ, перед тем, как попасть на службу, даже молодые люди, изъявившие желание служить, должны пройти соответствующий отбор, который позволит выяснить, насколько они пригодны к несению службы: «Если человек по характеру конфликтный, если он был в прошлом замечен в таких ситуациях, которые могли нанести вред жизни и здоровью окружающих, то такого человека, по крайней мере, нельзя подпускать к оружию», — считает он.

Напомним, что Антон Макаров, ударивший топором офицера, а после расстрелявший своих сослуживцев из его пистолета, был задержан и взят под стражу. В результате его действий погибли три человека.