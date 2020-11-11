Убивший майора и сослуживцев солдат отправлен под стражу

Подозреваемый в убийстве майора и двух сослуживцев срочник Антон Макаров отправлен до 8 января под стражу, хотя адвокаты просили о домашнем аресте. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, инцидент произошел 9 ноября в военной части под Воронежем. Рядовой убил майора топором и отобрал у него табельное оружие, из которого открыл огонь по сослуживцам и скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали его в поселке Землянске. Против него возбуждено дело по статье об убийстве двух и более лиц с применением насилия.

Предполагается, что триггером для совершения преступления стал нервный срыв у 20-летнего мужчины. В СКР также сообщали о назначении экспертизы для установления психического состояния подозреваемого. Sobesednik.ru ранее писал, что Макаров мог оказаться в армии из-за попустительства военкомата.