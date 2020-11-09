Под Воронежем солдат-срочник убил троих военных и сбежал

Три человека погибли в результате нападения солдата-срочника на аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Инцидент произошло в пять утра 9 ноября.

20-летний Антон Макаров убил из огнестрельного оружия 38-летнего майора, ефрейтора и рядового. Еще один рядовой получил ранение в плечо и лопатку, пишет Lenta.ru. Также он открыл стрельбу по другим сослуживцам, но никто не пострадал.

Известно, что пистолет рядовой отнял у майора.

В городе введен план «Перехват» и всем постам разосланы ориентировки на Макарова.

«РИА Новости» сообщает, что военнослужащий скрылся с места преступления. При этом при себе он имеет пистолет и два магазина с патронами.

Педагоги в военной части отмечают, что Макаров обладал очень вспыльчивым характером. Известно, что его мать уехала в Израиль, а он воспитывался бабушкой и дедушкой, передает телеграм-канал Mash.