Призвать расстрелявшего сослуживцев могли из-за безответственности военкомата

Накануне 20-летний солдат-срочник Антон Макаров выхватил у ефрейтора пистолет, застрелил его и ещё двух рядовых. Ещё один военнослужащий получил две огнестрельные раны. Сперва Макарову удалось скрыться, но позднее его задержали. По версии Минобороны, у призывника мог случиться нервный срыв, однако правозащитники из «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» уверены, что проблема может быть куда глубже: военные комиссариаты зачастую относятся к проведению медицинских обследований, как к формальности, из-за чего на службу попадают люди с психическими болезнями.

Этот случай, вероятно, не стал исключением, допускает юрист организации Антон Щербак. По имеющимся у них данным, Макаров с детства был нестабилен психически и проявлял повышенную агрессивность, однако все равно был призван на службу: «Причиной стрельбы могли стать три обстоятельства: неуставные отношения, психическое расстройство Макарова, либо оба фактора в совокупности. Поводом могло послужить как казарменное насилие (физическое или психологическое), так и нарушения при призыве, когда человека призвали в вооруженные силы, несмотря на психологические особенности или даже психические заболевания», — поясняет он Znak.com. По мнению юриста, причиной этого могла стать ненадлежащая работа призывной комиссии.

Сослуживцы и офицеры, работавшие с Макаровым отмечали, что он не только часто был чрезмерно агрессивен и вспыльчив, но также мог вести себя неадекватно, к примеру, закричать без видимых причин.