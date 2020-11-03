"Вы этого хотели?": Собчак обвинила Хабиба Нурмагомедова в событиях в Вене

Ряд громких происшествий и резонансных событий, имевших место в Старом Свете за последние пару недель, обозначили новый виток противостояния европейского мира с наиболее радикализированными последователями ислама. Убийство учителя истории, демонстрировавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, в предместье Парижа и последовавшая за этим акция памяти с демонстрацией тех же изображений на зданиях государственных структур Франции, которая вызвала довольно резкую реакцию со стороны видных представителей мусульманского мира, как оказалось, были лишь началом.

Кровавая бойня в столице Австрии Вене, которую несколько человек организовали вечером 2 ноября и за которую впоследствии взяли ответственность представители джихадистских движений, судя по всему, лишь усугубит ситуацию. И, кажется, если еще вчера представители религиозных полюсов и государственные деятели начали делать первые шаги в сторону примирения и взаимопонимания, то сейчас ситуация рискует, и вовсе, выйти из-под контроля.

Во многом такой исход мог быть предрешен резкими и не до конца продуманными заявлениями от видных представителей мусульманского духовенства и известных политиков или просто публичных личностей, представляющих мусульманские страны.

Своим мнением на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась известная российская телеведущая, журналистка и политик Ксения Собчак. Ксения Анатольевна в своих комментариях решила не сдерживать эмоции и довольно жестко прошлась по тем, кто призывал мусульман в Европе давать жесткий ответ на действия, которые они сочли для себя оскорбительными. Досталось даже любимцу многомиллионной российской публики, бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

«Невежество не победит. Произошедшее накануне в Вене, когда по улицам столицы европейской столицы с криками "Аллаху Акбар" носятся террористы и стреляют из автоматов в людей, а также то, что происходило во Франции – это немыслимо. Все это позорит нормальных мусульман, а также всех тех, кто считал и продолжает считать политику умиротворения агрессора эффективной. Мы должны отстаивать свое представление о мире и цивилизации, в противном случае они будут просто разрушены.

А теперь вопрос к Хабибу и другим, кто публиковал призывы «обезобразить» лицо Макрона подошвой на лице, к тем, кто писал мне угрозы лишь за высказывание своего мнения. Разве этого вы хотели? Вы понимаете степень своей ответственности перед аудиторией? Спровоцировать исламских экстремистов и устроить кровавый террор, как оказалось, довольно просто. Вообще, убить, изуродовать, разрушить – все это намного легче, чем украсить, создать или родить», – гневно высказалась Собчак.