Жителей Вены просят оставаться дома. В городском ресторане захвачены заложники

В Министерстве внутренних дел Австрии квалифицируют стрельбу в центре Вены как теракт, пишет местное издание Kurier. По сведениям очевидцев, на улицах были замечены несколько людей с винтовками. Есть сведения о семи погибших и нескольких тяжело раненых.

Полиция просит жителей столицы оставаться дома и избегать появления на центральных улицах. Мобилизованы спасательные службы и предупрежден персонал нескольких больниц.

Также есть сведения о захвател заложников в отеле Hilton недалеко от городского парка, но пока они официально не подтверждены.

«РИА Новости» уточняет, что теракт произошле недалеко от здания синагоги. Также есть версия, что заложниками террористов стали посетители ресторана Akakiko.