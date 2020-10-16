"Зачем нужны такие приказы в пандемию?": Караулов жестко раскритиковал Владимира Путина

С начала осени россияне живут если не в страхе, то, как минимум, в состоянии постоянного беспокойства, вызванного ростом статистики заболеваемости коронавирусом в стране. И проблема не только в риске быть инфицированным опасным вирусом, но еще и в целом комплексе потенциальных проблем, которые с этим сопряжены.

Стоит ли говорить о том, как часто гражданам страны приходится слышать самые тревожные прогнозы относительно возможного введения в стране очередного жесткого карантина с целью предотвращения распространения COVID-19. К примеру, столичные власти и власти ряда регионов не так давно уже рекомендовали работодателям перевести треть сотрудников на удаленный режим работы, но в будущем ограничения вполне могут ужесточить. И для огромного числа россиян это означает риск снова остаться без дохода и, как следствие, средств к существованию. Более того, эксперты неоднократно говорили о том, что подавляющее большинство представителей среднего и малого бизнеса, и вовсе, не смогут возобновить свою деятельность после очередного локдауна, что нанесет российской экономике непоправимый ущерб.

Тревожат в последнее время и заявления властей, которые сменили риторику отрицания возможности введения нового карантина на осторожные заявления о том, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, не будет другого выхода, кроме как вводить тотальные ограничения и закрывать всех по домам. С чем-то похожим в свое время выступил и российский президент Владимир Путин, призвав власти субъектов Федерации предпринимать все возможные меры для недопущения усугубления ситуации во избежание нового карантина.

Между тем, как отмечает российский журналист Андрей Караулов, глава государства, делая подобные заявления, впоследствии и сам предпринимает шаги, которые могут спровоцировать резкий всплеск заболеваемости. Более того, президент, по словам Караулова, фактически подставляет под удар российских детей.

«12 октября президент России Владимир Путин дал распоряжение в этом месяце провести в Ярославле Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», а также Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» на той же площадке.

Мероприятия запланированы, невзирая на коронавирус. В Ярославль поедут школьники со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас самое время проводить этот форум…

Дети, школьники тоже подвержены коронавирусу, но нет – всех в Ярославль. Это ведь несколько тысяч ребятишек, которые, понятно, будут жить бок о бок, а не в отдельных номерах в гостинице. Также рекомендовано принять участие в мероприятии органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям, научно-образовательным организациям: будут лекции и семинары проводить – а это еще несколько сотен человек. Огромное многотысячное мероприятие…

Складывается ощущение, что у нас нет никаких ограничительных мер в стране, нет никакой паники в больших городах, нет нехватки коек, и вообще – как будто нет ковида! Мы занимаем место в первой пятерке по количеству зараженных, в этом смысле мы впереди планеты всей. И в этот момент президент приказывает в течение оставшихся двух недель провести этот многочисленный многодневный форум. Один простой вопрос: как это все понимать?», – заявил Андрей Караулов на своем Youtube-канале.